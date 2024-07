4,3/5 et 4 César remportés, ce superbe drame turc est à (re)voir d'urgence gratuitement

Jusqu'au 31 août, la plateforme France TV propose gratuitement "Mustang", ce superbe drame turc signé Deniz Gamze Ergüven. À sa sortie en 2015, le film avait été un succès à tous les niveaux.

Mustang, un drame inspiré d'histoires vraies

Sorti en 2015, Mustang est de ces films qui marquent les esprits. Un premier long-métrage aussi beau que puissant qu'on doit à Deniz Gamze Ergüven, réalisatrice franco-turque passée par la Fémis. Avec ce film, la cinéaste présente cinq sœurs turques dont le désir de liberté est mis à mal par le patriarcat étouffant du village où elles vivent. Alors que les vacances d'été commencent, les jeunes filles fêtent la fin de l'école en jouant avec un groupe de garçons. Un jeu innocent qui va faire jaser dans le village. Certains y voyant un acte obscène. C'est alors sous la pression de leur oncle qu'elles vont perdre, au fur et à mesure, toute liberté, ne pouvant plus sortir ou s'habiller comme elles le voudraient. La dernière mesure prise contre les adolescentes sera leurs mariages arrangés.

Mustang ©Ad Vitam

Mustang avait d'abord convaincu au Festival de Cannes 2015, où il était présenté à la Quinzaine des réalisateurs. Mettant en avant la jeunesse féminine par le biais de ces sœurs, le film avait alors été comparé à Virgin Suicides (1999) de Sofia Coppola. Une comparaison qui ne semblait pas si pertinente pour Deniz Gamze Ergüven, qui avait précisé à 20 Minutes que son sujet était très différent :

La condition féminine est un sujet qui touche dans tous les pays. Mais je ressentais comme un devoir de parler des femmes turques et de leurs vies.

La réalisatrice a aussi expliqué s'être inspirée de vrais événements, vécu par elle-même ou par des membres de sa famille.

Mon oncle m’a bel et bien hurlé dessus parce que j’étais montée sur les épaules d’un garçon quand j’avais une douzaine d’années. Mais contrairement au personnage du film, j’ai baissé les yeux au lieu de me révolter.

Qui sont les cinq soeurs du film ?

Si Mustang est aussi touchant, c'est en grande partie grâce à son casting. À commencer par la jeune Güneş Nezihe Şensoy, qui interprète Lale, la benjamine, et qui n'avait que 14 ans à la sortie du film. À ses côtés se trouvent İlayda Akdoğan (Sonay, l'aînée), Tuğba Sunguroğlu (Selma, la deuxième),Elit İşcan (Ece, la troisième) et Doğa Zeynep Doğuşlu (Nur, la quatrième). Toutes les cinq sont réapparues à l'écran par la suite, mais certaines plus que d'autres. Elit Iscan a joué dans plusieurs séries et est apparu dans le drame Sibel (2019). Doga Zeynep Doguslu et Ilayda Akdogan ont aussi participé à des séries turques, tandis que Tugba Sunguroglu, plus rare, a joué dernièrement dans Kanun, la loi du sang (2022) de Jérémie Guez.

Un succès à tous les niveaux à revoir sur France TV

Outre cette sélection au Festival de Cannes, Mustang a remporté de nombreux prix. Nommé dans huit catégories aux César 2016, le film avait été récompensé à 4 reprises : Meilleur premier film, Meilleur scénario original, Meilleur montage, Meilleure musique. De plus, étant une co-production germano-franco-turco-qatarien, Mustang avait été choisi pour représenter la France à l'Oscar du meilleur film en langue étrangère. La presse avait aussi été conquise. Marianne évoquant par exemple l'importance d'un tel film en écrivant :

À travers leur combat que leur beauté et leur jeunesse exaltent, c'est celui de toutes les femmes (que Deniz Gamze Ergüven) exprime et dans bien d'autres pays que la Turquie. Allez voir "Mustang", conte salutaire à la radieuse sensualité clandestine.

Le public ne s'est pas trompé non plus sur ce superbe premier long-métrage. Sur Allociné, Mustang obtient une note moyenne de 4,3/5. Et c'est près de 474 000 personnes qui s'étaient déplacées en salles pour le découvrir. Ceux étant passés à côté à l'époque pourront se rattraper grâce à France TV qui le propose gratuitement jusqu'au 31 août.