My Dear F***ing Prince : une suite pour la rom-com avec Nicolas Galitzine

Après avoir été parmi les longs-métrages les plus vus sur Prime Video l’année dernière, la comédie "My Dear F***ing Prince" avec Nicolas Galitzine va avoir une suite.

My Dear F***ing Prince, l’un des hits de Prime Video l’année dernière

Avant L’idée d’être avec toi, Nicolas Galitzine était apparu dans la comédie romantique My Dear F***ing Prince. Adapté du livre de Casey McQuiston, le film raconte l’histoire du fils de la présidente américaine et du prince britannique Henry. Après une rencontre glaciale, les deux jeunes hommes apprennent à se connaître et se rapprochent secrètement.

Sorti en août 2023 sur Prime Video, My Dear F***ing Prince a rencontré un beau succès. Peu de temps après sa mise en ligne, le long-métrage a atteint le top 10 des films les plus vus sur la plateforme à cette période. Des spéculations sur une possible suite n’ont alors pas tardé à circuler. Et cette possibilité vient de se transformer en réalité.

Un deuxième film va bel et bien voir le jour

Comme rapporté par Variety, une suite de My Dear F***ing Prince est officiellement en développement. Pour le moment, on ne sait pas encore ce que nous réservera son intrigue. En revanche, les nouvelles sur l’équipe créative et le casting de ce nouveau film devraient enthousiasmer les fans.

Après avoir réalisé et co-écrit le premier My Dear F***ing Prince, Matthew López sera de retour dans les mêmes rôles. Pour le scénario, il sera cette fois aidé de Casey McQuiston, qui n’est autre que l’auteure du livre sur lequel était basé le premier film. Quant au casting, le nouveau long-métrage pourra toujours compter sur Nicolas Galitzine et Taylor Zakhar Perez. Les deux acteurs rejoueront ainsi respectivement le prince Henry et Alex Claremont-Diaz.

Un poster mais pas encore de date

Si Prime Video a lâché un premier poster de My Dear F***ing Prince 2 (visible dans le tweet ci-dessus), la plateforme de streaming n’a pas encore communiqué la date de sortie du nouveau film. On peut toutefois penser qu’il ne sera pas prêt avant l’année prochaine.

En attendant, Nicolas Galitzine est à l’affiche d’un autre film sur Prime Video : L’Idée d’être avec toi. Celui-ci est sorti le 2 mai dernier. L’acteur britannique tient aussi le rôle de George Villiers dans Mary & George. Les épisodes de la série seront visibles en mai sur Canal+.