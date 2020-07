My Hero Academia : le film a une date de sortie française - CinéSéries

Les fans de "My Hero Academia" seront ravis d'apprendre la nouvelle. Alors que le film était sorti en décembre dernier au Japon, on apprend qu'il aura droit à une sortie française dès le mois d'août prochain ! Une nouvelle qui confirme la régularité des distributeurs à pouvoir réussir des sorties en salles d'animes japonais.

My Hero Academia, le shonen des années 2010

My Hero Academia se déroule dans un monde où 80 % de la population mondiale possède des super-pouvoirs, ici nommés "Alters". Ainsi, grâce à cela, n'importe qui peut devenir un héros... Ou un criminel. L'histoire suit donc les aventures de Izuku Midoriya "Deku", l'un des rares humains ne possédant aucun Alter. Pourtant, cela ne l’empêche pas de vouloir rejoindre l'académie des super-héros afin d'en devenir un lui-même, tout comme son modèle : All Might !

Tiré du manga éponyme écrit et dessiné par Kōhei Horikoshi, la série compte aujourd'hui 88 épisodes. Elle est surtout considérée comme la digne héritière de One Piece et Naruto. Ceci est notamment dû à sa longévité, sa popularité à travers le monde et le charisme de ses personnages. On le voit d'ailleurs avec le second film d'animation intitulé My Hero Academia : Heroes Rising. En effet, il a totalisé plus de 12 millions de dollars de recettes au box-office japonais de 2019. Sa sortie prochaine en France témoigne du succès de la franchise.

Une diffusion exceptionnelle

My Hero Academia : Heroes Rising a dors et déjà été annoncé comme le dernier film d'animation de la franchise. En effet, dans ce long-métrage, nos héros devront affronter l'antagoniste le plus puissant de la saga à ce jour : Nine. A la réalisation, on retrouve Kenji Nagasaki tandis que Yousuke Kuroda se charge du scénario. A noter que c'est toujours le studio japonais Bones qui s'occupe de la production. En ce qui concerne sa sortie en France, elle est le fruit d'une belle collaboration entre la plateforme de streaming Crunchyroll et CGR Events. De ce fait, c'est plus d'une centaine de salles de cinémas qui seront concernés, en France, en Belgique et au Luxembourg. Dans l'Hexagone, les séances seront prévues du 20 au 25 août. Toutefois, avis aux Parisiens : une avant-première exceptionnelle aura lieu au Grand Rex le 18 Aout. Le rendez-vous est pris !