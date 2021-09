My Son : James McAvoy et Claire Foy recherchent leur fils dans une bande-annonce tendue

Avec "My Son" Christian Carion va proposer le remake de son propre film, "Mon Garçon", sorti en 2017 avec Guillaume Canet et Mélanie Laurent. James McAvoy et Claire Foy reprennent leurs rôles de parents frappés par le kidnapping de leur enfant. Découvrez la bande-annonce.

My Son, version anglaise de Mon Garçon

Dans My Son, James McAvoy interprète Edmond Murray, un homme divorcé qui a souhaité mettre la priorité sur sa carrière internationale en délaissant sa femme et son fils. Mais le jour où son enfant de sept ans est kidnappé, il décide de revenir dans les Highlands et de tout faire pour le retrouver. Bien que sa femme (Claire Foy) soit résignée, lui, compte aller jusqu'au bout de lui-même pour trouver les responsables.

Cette histoire vous dira certainement quelque chose. En effet, My Son est le remake du film français Mon Garçon avec Guillaume Canet et Mélanie Laurent. Le film était sorti dans les salles en 2017 et réalisé par Christian Carion. C'est justement ce dernier qui s'est chargé de mettre en scène le remake, en étant toujours accompagné de Laure Irrmann au scénario. Il est toujours étonnant de voir un réalisateur proposer un remake de son propre film, mais le résultat est parfois pertinent. L'Homme qui en savait trop (1956) d'Alfred Hitchcock en est l'un des meilleurs exemples.

Edmond (James McAvoy) - My Son © Metropolitan FilmExport

Une bande-annonce prenante

Le film se dévoile avec une bande-annonce (en une d'article) pour le moins tendue. L'ambiance froide et humide des Highlands convient parfaitement à ce genre de polar. Sans trop en dévoiler, la vidéo promet un film prenant avec une série de mystères dévoilés au fur et à mesure de l'enquête menée par Edmond. De plus, on se réjouit de voir James McAvoy et Claire Foy en duo dans cette production. Deux interprètes dont on connaît déjà bien le talent. Le premier avec par exemple Split, la seconde avec la série Netflix The Crown dont elle fut la révélation.

My Son sortira dans les salles de cinéma le 3 novembre 2021. D'ici là, vous pouvez découvrir ci-dessous l'affiche du film, proposée par le distributeur Metropolitan Films :