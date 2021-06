My Zoe : découvrez la bande-annonce du prochain film de Julie Delpy

Julie Delpy revient derrière la caméra avec "My Zoe", un drame touchant et bien mené par la comédienne qui se dévoile avec une bande-annonce. Le film sortira le 30 juin dans les salles.

Julie Delpy de retour à la réalisation

Faut-il encore présenter Julie Delpy ? Depuis plusieurs dizaines d'années la comédienne française arpente les plateaux de tournage, en France comme à l'étranger. Très jeune elle tourne pour Godard, Leos Carax ou encore Bertrand Tavernier, rien que ça ! Elle également au premier plan de Blanc, l'un des segments de la trilogie Trois Couleurs de Krzysztof Kieślowski. Une actrice de cinéma d'auteur mais qui a su toucher un public large, notamment avec une autre trilogie, celle des Before (Before Sunrise, Before Sunset, Before Midnight) de Richard Linklater avec Ethan Hawke. Des drames romantiques devenus cultes grâce à l'alchimie entre les deux interprètes. On la retrouvera très bientôt avec My Zoe, qu'elle a également réalisé.

My Zoe, un drame touchant

En effet, on pourrait l'oublier mais Julie Delpy est également à l'aise derrière la caméra. En 2011 elle réalise la comédie Le Skylab avant de donner une suite à Two Days in Paris avec Two Days in New York. My Zoe est son septième long-métrage et se présente cette fois comme un drame familial. Dedans, elle interprète Isabelle, une femme qui partage la garde de sa fille avec son ex-mari et qui vit à Berlin. Un jour, un terrible drame survient : sa fille Zoe est victime d'un accident.

My Zoe ©BAC Films

Comme on peut le voir dans la bande-annonce (en une d'article) mise en ligne par le distributeur Bac Films, My Zoe sera très touchant et focalisé sur la relation d'Isabelle avec sa fille. N'importe quelle mère ne pourrait supporter la tragédie qu'elle va vivre. Et pour surmonter cette épreuve elle va décider de faire appel à la science... On n'en dira pas plus sur l'intrigue pour vous laisser découvrir tout cela en salle à partir du 30 juin 2021. Mais on peut vous assurer que l'émotion est bien présente grâce à la délicatesse et la subtilité de la mise en scène de Julie Delpy.