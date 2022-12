Mylène Demongeot, actrice célèbre pour "Fantômas" et "Camping", est décédée

Ce jeudi 1er décembre, l'écrivain et journaliste Henry-Jean Servat a annoncé la mort de Mylène Demongeot. La comédienne est décédée à l'âge de 87 ans des suites d'une longue maladie, selon les informations de Midi Libre. Pendant plusieurs années, l'actrice s'est battue contre un cancer du péritoine. Lors d'une interview accordée à Public en janvier 2022, elle révélait être en rémission :

Mylène Demongeot assurait également avoir conscience que le cancer "l'enquiquinerait probablement jusqu'à la fin".

Après des débuts en tant que mannequin, notamment pour le photographe Henry Coste, Mylène Demongeot se construit une carrière de près de 70 ans au cinéma et à la télévision. Elle joue dans son premier film Les Enfants de l'amour en 1953, à seulement 17 ans. Le long-métrage qui la révèle est Les Sorcières de Salem de Raymond Rouleau, dans lequel elle donne la réplique à Simone Signoret et Yves Montand. Son interprétation lui vaut d'ailleurs d'être nommée aux BAFTA Awards.

La comédienne tourne ensuite sous la direction d'Otto Preminger pour Bonjour tristesse, de Mauro Bolognini dans Les Garçons, de Jean Becker dans Tendre voyou ou encore de son compagnon Marc Simenon à de nombreuses reprises (Le Champignon, Signé Furax), jusqu'à la mort accidentelle de ce dernier en 1999 après 31 ans de mariage. Elle incarne par ailleurs Hélène dans la saga Fantômas, Milady dans les deux volets des 3 mousquetaires de Bernard Borderie et Laurette Pic dans la trilogie Camping.

Mylène Demongeot a été nommée deux fois au César de la Meilleure actrice dans un second rôle, pour 36 quai des Orfèvres et La Californie. Ces dernières années, elle apparaît notamment dans les séries No Limit, Caïn et Capitaine Marleau, ainsi que dans les films Sage Femme et Maison de retraite.

En août 2018, elle déclare au cours d'un entretien pour Ouest-France :

La vie, on n’en a qu’une. Faut se défoncer pour que ça se passe le mieux possible. (...) Je me suis construit la vie que je voulais, je recommencerais tout pareil, et continuerai jusqu’au bout. Je vais droit devant, et vis dans l’instant présent.