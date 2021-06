Mystère à Saint-Tropez : la bande-annonce avec Christian Clavier, Benoît Poelvoorde et Gérard Depardieu

Nicolas Benamou a réuni un casting XXL pour "Mystère à Saint-Tropez", une comédie policière tournée dans le sud de la France. Découvrez la première bande-annonce, avec Christian Clavier, Benoît Poelvoorde et Gérard Depardieu.

Un whodunit à la française

Au milieu des habituelles grosses sorties américaines, le cinéma français veut lui aussi tirer ses cartouches. Le 14 juillet, en face de Fast and Furious 9, le public pourra choisir d'aller voir Mystère à Saint-Tropez (anciennement connu sous le titre Do You Do You Saint-Tropez). La nouvelle réalisation de Nicolas Benamou (À Fond et les deux Babysitting) va sentir bon l'été et la chaleur puisque, comme son titre l'indique, l'intrigue nous propulse sous le soleil du sud de la France.

La scénario se déroule en août 70, durant la fameuse période yéyé. C'est à ce moment que Claude Tranchant, un milliardaire, est la cible d'une tentative d'assassinat. Les freins de sa belle voiture ont été sabotés mais impossible de savoir qui est derrière une telle manoeuvre. L'intéressé s'inquiète pour sa sécurité et celle de sa femme, Eliane. Il fait donc appel à son ami Chirac, à qui il demande de lui envoyer le meilleur flic de la capitale pour veiller sur lui. Or, en plein été, pas grand monde n'est disponible. Reste que le commissaire Boudin, un vieux de la vielle proche de la retraite. Il accepte d'enquêter mais ses méthodes ne sont pas les plus efficaces pour toucher au but. Tranchant va rapidement le comprendre...

Boudin (Christian Clavier) - Mystère à Saint-Tropez ©STUDIOCANAL

Casting de luxe pour Mystère à Saint-Tropez

Mystère à Saint-Tropez peut être l'un des cartons de cet été grâce à son impressionnant casting. Benoît Poelvoorde sera le milliardaire pris pour cible, Christian Clavier incarnera Boudin, Gérard Depardieu campera Chirac puis Thierry Lhermitte, Jérôme Commandeur, Rossy de Palma, Virginie Hocq et Vincent Desagnat complètent la distribution. Un bel empilement de noms pour cette production portée par StudioCanal. La bande-annonce permet de voir un peu l'humour qui va dominer ce whodunit. Les gags ne volent pas très haut et on craint que OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire (prévu le 4 août) lui soit supérieur dans un registre rétro un peu similaire. En plus de l'aperçu, une affiche officielle colorée a été dévoilée :