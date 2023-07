Mystère à Venise : Hercule Poirot voit des morts dans le nouveau trailer haletant

Voir aussi

Grève à Hollywood : Tom Cruise va-t-il (vraiment) sauver le cinéma ?

Alors que la grève des scénaristes et des acteurs et actrices d'Hollywood bat son plein, il a été révélé que l'acteur et producteur Tom Cruise, superstar du moment, avait participé aux négociations entre la SAG-AFTRA et l'AMPTP au début du mois de juin.