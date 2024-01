Nadia Tereszkiewicz devient une célèbre femme à barbe dans Rosalie

"Rosalie", le nouveau film de Stéphanie Di Giusto avec Nadia Tereszkiewicz et Benoît Magimel, raconte le destin d'une jeune femme à barbe devenue célébrité nationale. Sa bande-annonce a été dévoilée.

Le nouveau film de Stéphanie Di Giusto

En 2016, Stéphanie Di Giusto réalisait La Danseuse, film librement inspiré de la vie de la danseuse présenté au Festival de Cannes 2016 dans la section Un certain regard et qui sera nommé six fois au César 2017. Sept ans après, c'est dans cette même section au Festival de Cannes 2023 qu'elle présente son nouveau film, Rosalie. Celui-ci dispose enfin d'une sortie nationale, fixée au 10 avril 2024, et se dévoile dans une première bande-annonce (en tête d'article).

Rosalie ©Gaumont

Nadia Tereszkiewicz pour le portrait d'une femme moderne

Comme l'était La Danseuse, Rosalie s'inspire de l'histoire vraie d'une femme, Clémentine Delait, première femme devenue célèbre pour la barbe qu'elle portait, au début du 20e siècle. Stéphanie Di Giusto remonte un peu le temps pour situer l'histoire de Rosalie dans les années 1870, et confie ce rôle à Nadia Tereszkiewicz. Celle-ci incarne Rosalie, une jeune femme qui souffre d'hirsutisme : son visage et son corps sont recouverts de poils.

Cette condition, qu'elle a toujours gardée secrète de peur d'être rejetée, elle ne peut plus la dissimuler lorsque qu'elle est mariée par son père à Abel (Benoît Magimel), un tenancier de bar acculé par les dettes. Elle décide alors de l'assumer, autant pour tester l'amour de son mari que pour vivre normalement sa différence, et peut-être en tirer profit. Sa force morale et sa beauté vont faire d'elle une célébrité.

Rosalie Deluc (Nadia Tereszkiewicz) - Rosalie ©Gaumont

En duo avec, de nouveau, un formidable Benoît Magimel, Nadia Tereszkiewicz est par ailleurs entourée au casting de Benjamin Biolay, Guillaume Gouix, Juliette Armanet et Gustave Kervern.

Portrait d'une femme moderne, Rosalie y mêle aussi une chronique sociale de la France de la fin du 19e siècle, reconstituée avec soin, pour un récit d'émancipation puissant et sublimé par un casting inspiré.