Napoleon : premières images de Joaquin Phoenix dans les habits de l'empereur

Le prochain film de Ridley Scott, "Napoleon", a débuté son tournage en Angleterre, et Joaquin Phoenix a été aperçu dans les habits du célèbre empereur des Français. Et force est d'admettre que le costume impérial lui va à merveille !

Napoleon de Ridley Scott se prépare

Le film de Ridley Scott Napoleon, anciennement titré Kitbag, est entré en tournage au Royaume-Uni, et des premières images de son acteur principal Joaquin Phoenix ont été dévoilées par le Daily Mail. Actuellement à Greenwich, au sud-est de Londres, l'acteur de Joker et le réalisateur de Le Dernier duel ont donc bien lancé ce film qui sera un drame romantique, avec en fond les grandes campagnes militaires menées par Napoléon Bonaparte.

Le Sacre de Napoléon Ier - Jacques-Louis David (1805-1807)

Napoleon se concentrera ainsi sur la relation du premier empereur des Français et de son épouse Joséphine de Beauharnais. Une relation célèbre, marquée par la passion et l'adultère. C'est Vanessa Kirby qui jouera l'impératrice, et comme récemment révélé le français Tahar Rahim sera aussi de la partie.

Joaquin Phoenix parfait dans le rôle ?

A priori, choisir un acteur étranger et anglophone pour incarner une des plus grandes figures de l'histoire de France a tout du projet casse-gueule. Mais Joaquin Phoenix fait partie des acteurs les plus talentueux de sa génération, comme il l'a prouvé à maintes reprises. D'ailleurs, il a déjà été un empereur pour Ridley Scott puisqu'il s'est révélé au monde entier à l'occasion de Gladiator, dans lequel il incarnait Commode.

Dans les photos du tournage dévoilées, on peut ainsi le découvrir dans les habits majestueux de Napoléon Bonaparte, avec déjà sa posture très connue, les mains glissées dans son costume.

Napoleon ©ClickNews/Goff/SplashNews.com

On a hâte d'en découvrir plus, notamment sur la manière dont Ridley Scott va mêler la folie des grandeurs de Napoleon Bonaparte au tumulte de sa relation avec son épouse. Comme le réalisateur britannique l'avait confié à Deadline début 2021 :

Napoleon est un homme qui m'a toujours fasciné. Il est sorti de nulle part pour tout diriger - pendant qu'il menait en même temps une guerre amoureuse avec sa femme adultère Joséphine. Il a conquis le monde pour gagner son amour, et quand il n'a pas pu le gagner, a conquis le monde pour la détruire, et s'est détruit lui-même dans le processus.

Napoleon est attendu pour 2023 sur Apple TV+.