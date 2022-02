Napoleon : Tahar Rahim rejoint le casting du film de Ridley Scott

Son tournage vient de débuter en Angleterre, et son casting se dévoile un peu plus. "Napoleon" de Ridley Scott, film biographique sur le premier empereur des Français, accueille ainsi aux côtés de Joaquin Phoenix et Vanessa Kirby l'acteur français Tahar Rahim.

Napoleon de Ridley Scott entre en production

Après Le Dernier duel et House of Gucci, on pourra voir en 2023 la nouvelle réalisation du légendaire réalisateur Ridley Scott. Le tournage de Napoleon vient ainsi de débuter en Angleterre. Il est maintenant sous la bannière Apple après un développement entamé du côté de 20th Century Studios, où il était encore titré Kitbag.

Joaquin Phoenix ©GETTY IMAGES / GARETH CATTERMOLE

On sait que le film suivra l'ascension de Napoléon Bonaparte au pouvoir, incarné par Joaquin Phoenix. Avec comme film rouge sa relation passionnelle avec Joséphine de Beauharnais. Et celle qui fut la première épouse de Bonaparte est interprétée par Vanessa Kirby. Un rôle initialement dévolu à Jodie Comer, au centre de Le Dernier Duel. Mais suite à des incompatibilités de planning - ou artistiques -, la tâche est finalement entre les mains de l'actrice principale de Pieces of a Woman.

On fait éminemment confiance à Ridley Scott pour réussir cet ambitieux projet. En effet, le réalisateur britannique sait tout faire, et les drames historiques semblent capter en ce moment toute son attention. Cerise sur le gâteau, comme révélé par Deadline, le casting s'est enrichi de l'arrivée de Tahar Rahim.

Tahar Rahim en homme politique révolutionnaire

L'acteur français Tahar Rahim trace nettement sa route vers les étoiles. Après une belle année 2021, où l'acteur français a été distingué par des nominations au Golden Globe du Meilleur acteur et au BAFTA du Meilleur acteur pour Désigné coupable de Kevin Macdonald, on le verra donc face à Joaquin Phoenix dans Napoleon. Une nouvelle reconnaissance, et l'occasion ainsi de nourrir un peu plus une filmographie internationale brillante. En effet, à la manière de Leonardo DiCaprio se promettant après Titanic de ne tourner qu'avec des grands cinéastes, Tahar Rahim choisit avec soin ses projets depuis sa révélation dans Un prophète en 2009.

Dans Napoleon, il sera Paul Barras, une figure historique importante de la Révolution française et de l'Empire. Personnage complexe et haut en couleur, il facilite et est le témoin du mariage entre Joséphine de Beauharnais et Napoléon Bonaparte, après que celle-ci a été sa maîtresse.

On surveille donc de près la production de Napoleon. Et on peut s'attendre à ce que le casting s'enrichisse rapidement d'autres prestigieux participants.