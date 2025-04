Narnia sur Netflix : on sait qui sera la Sorcière blanche

Depuis que Greta Gerwig a signé pour porter à l’écran "Le Monde de Narnia", on est curieux de voir ce qu’elle nous réserve. Pour le moment, elle s’attache à former son casting. Et elle vient de trouver la future interprète de la Sorcière blanche.

Le Monde de Narnia va revenir à l’écran

Après avoir adapté un classique de la littérature avec Les Filles du docteur March et avoir signé l’énorme carton Barbie, Greta Gerwig prépare un nouveau projet ambitieux. Elle nous proposera sa vision de l’univers Le Monde de Narnia, imaginé par C.S. Lewis.

Greta Gerwig a signé pour écrire et réaliser au moins deux films Narnia. Comme expliqué en décembre dernier, elle pourrait adapter Le Neveu du Magicien. S’il s’agit du sixième roman de la saga écrite par C.S. Lewis à avoir été publié, il est le premier d’un point-de-vue de la chronologie de l’histoire.

Emma Mackey jouera la Sorcière blanche

Quelle que soit l’histoire adaptée par Greta Gerwig (ou les histoires, si elle en adapte plusieurs), la scénariste et réalisatrice cherchait une actrice pour interpréter la Sorcière blanche, principale antagoniste de la saga Narnia. Or, elle vient de la trouver. The Hollywood Reporter révèle qu’Emma Mackey a décroché le rôle.

L’actrice franco-britannique s’est révélée aux yeux du grand public avec son premier rôle : celui de Maeve dans la série Sex Education. Depuis, elle a été vue dans Eiffel, Mort sur le Nil et Barbie. Elle retrouvera donc Greta Gerwig pour Narnia. Et succédera à Tilda Swinton, qui avait incarné le personnage dont le véritable nom est Jadis dans le film Le Lion, la Sorcière blanche et l’Armoire magique, sorti en 2005.

Meryl Streep pour doubler Aslan ?

Emma Mackey pourrait donc donner la réplique à une légende du septième art : Meryl Streep. Car des rumeurs insistantes parlent de son implication dans le projet. Greta Gerwig souhaiterait qu’elle double Aslan, le lion qui a fondé le monde de Narnia. The Hollywood Reporter semble même très optimiste sur le fait que Meryl Streep prêtera bel et bien sa voix au personnage.

Le premier film Narnia écrit et réalisé par Greta Gerwig sortira sur Netflix en fin d’année 2026, aux alentours du jour de Noël. Il sera même projeté dans des salles IMAX pendant deux semaines à partir de Thanksgiving (fin novembre) la même année.

D’ici-là, Emma Mackey devrait être présente au festival de Cannes pour le nouveau film de Julia Ducournau, Alpha, dans lequel elle tient un rôle et qui sortira dans les salles le 20 août prochain. Elle sera aussi la tête d’affiche d’Ella McCay, réalisé par James L. Brooks. Il sortira le 24 septembre prochain. Et l’actrice est actuellement sur le tournage du prochain long-métrage de J.J. Abrams, qui n’a pas encore de titre mais sera également porté par Jenna Ortega et Glen Powell.