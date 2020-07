Natalie Portman, Jessica Chastain, Eva Longoria et d'autres stars lancent leur équipe de foot

La National Women's Soccer League va accueillir une nouvelle équipe et pas n'importe laquelle ! Plusieurs stars, dont Natalie Portman, Eva Longoria et Serena Williams, se sont réunies pour former un club de football féminin aux USA. Une initiative pour mettre un peu plus en lumière le versant féminin de cette discipline.

Des stars pour porter un club de foot féminin Le football féminin commence à se faire une petite place dans notre société, à se démocratiser. Nous sommes encore extrêmement loin de l'engouement provoqué par les équipes masculines mais des initiatives tentent de donner aux femmes une place de choix. Aux USA, une nouvelle franchise va faire son apparition en 2022 dans la NWSL. La ligue a annoncé que l'équipe de Los Angeles, nommée Angel City pour le moment, va entrer dans l'arène. On n'en parlerait pas ici si elle n'avait pas un lieu avec le cinéma. Ou, plutôt, avec des personnalités du monde du cinéma. À la tête du projet, l'actrice Natalie Portman. Elle ne sera pas seule dans cette aventure puisqu'elle a convaincu plusieurs autres célébrités du monde du cinéma de se joindre à elle : Jennifer Garner, Jessica Chastain, Eva Longoria et Uzo Aduba. Le casting a encore meilleure allure quand on note également la participation de Serena Williams, de stars du football féminin comme Mia Hamm ou Julie Foudy, ainsi que de l'investisseuse Kara Nortman et Julie Uhrman (qui a travaillé chez IGN et dans le monde des jeux vidéo). Solide composition d'équipe, pour un projet qui permettra à la ligue américaine de compter onze participants. Une initiative engagée Des femmes dans les hautes sphères d'un club de football, c'est rare. Pour ne pas dire inexistant. À l'image de la popularité de la discipline chez les hommes, les femmes ne trouvent pas où se faufiler dans les organigrammes des clubs. Là, Natalie Portman et ses acolytes ne demandent rien à personne et s'allient pour fonder un club qui a pour vocation à servir de tremplin. C'est avec des projets comme ça que le foot féminin pourra s'installer davantage dans l'esprit des gens. Le système de la ligue américaine permet d'avoir une meilleure visibilité d'entrée que ce qui aurait été possible en Europe par exemple, où il faut débuter par un échelon inférieur avant d'atteindre une première division. Les USA ont opté pour une accession payante des franchises à la ligue fermée, sans qu'il n'y ait de promotion ou de relégation. Ainsi, les joueuses d'Angel City (il va vite falloir trouver un autre nom...) seront catapultées en haut de l'affiche immédiatement. Il ne reste qu'à se trouver un coach, une équipe et à faire le boulot sur le terrain. Une initiative féministe engagée que l'on va suivre de près.