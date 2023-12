Natalie Portman : cette chose qu’elle ne fera jamais à l'écran

Lors de l'émission de Drew Barrymore, Natalie Portman a révélé la chose qu'elle refusait de faire pour un rôle, à savoir montrer ses seins, et a expliqué pourquoi c'est sa limite.

Natalie Portman : une grande carrière qui date

On peut difficilement nier que Natalie Portman est une des plus grandes actrices de sa génération. Depuis qu'elle est enfant, la comédienne a travaillé avec des cinéastes de renoms, comme Michael Mann dans Heat alors qu'elle n'avait que 14 ans. Elle a ensuite tourné dans des films indépendants et des blockbusters, des drames et des comédies, des films fantastiques et des thrillers horrifiques, et a même incarné Jackie Kennedy dans un biopic.

Natalie Portman - May December ©ARP Sélection

Natalie Portman a donc accepté de jouer toutes sortes de rôles et de se mettre dans des situations parfois inconfortables. Pour Black Swan (2011), elle a par exemple dû se soumettre à un entraînement intensif de plusieurs mois pour pouvoir faire elle-même une partie des scènes de danse. Un travail payant puisqu'elle a ensuite obtenu son premier Oscar de la meilleure actrice.

L'actrice a sa limite

Pour autant, la comédienne garde une limite qu'elle ne souhaite pas franchir. C'est ce qu'elle a révélé dans le The Drew Barrymore Show. Pendant le fameux "Pop Quiz" de l'émission, Natalie Portman tire une carte avec la question : "Qu'est-ce que vous ne feriez jamais pour un rôle ?" avant de répondre : "Montrer mes seins". S'amusant de sa propre réponse qu'elle trouve elle-même "un peu prude", elle précise ensuite qu'elle ne souhaite juste pas que ses enfants puissent tomber sur ces images ensuite sur Internet. Un souhait qu'on peut tout à fait comprendre.

Natalie Portman a en effet toujours évité d'apparaître nue à l'écran. Même dans la comédie Sex Friends (2011), ou lorsqu'elle a tourné la comédie potache Votre Majesté (2011). Dans ce dernier, bien qu'elle semble apparaître en string lors d'une scène, l'actrice avait en réalité refusé de tourner ainsi et avait fait appel à une doublure.

La réponse de Natalie Portman reste en tout cas intéressante à notre époque où la représentation de la nudité à l'écran est souvent questionnée, plus particulièrement pour les actrices. On a ainsi vu apparaître sur les plateaux de tournages des coordinatrices d'intimité pour s'assurer du bien-être des interprètes pour des scènes de sexe ou de nudité.