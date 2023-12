Natalie Portman : ce réalisateur qui a changé sa vie

Natalie Portman a révélé quel réalisateur avait eu le plus d'impact sur sa vie, aussi bien professionnellement que personnellement. Et ce n'est pas Luc Besson, qui l'a révélée avec Léon (1994), mais un grand réalisateur américain.

Natalie Portman : cette rencontre importante pour l'actrice

On ne compte plus les rôles importants qu'a eus Natalie Portman, depuis sa révélation dans Léon (1994). La comédienne a eu l'occasion de travailler avec des grands réalisateurs, comme Michael Mann, Tim Burton, Wong Kar-wai, Terrence Malick ou encore Pablo Larrain. Et le public se souviendra toujours d'elle pour la prélogie Star Wars, ainsi que pour sa performance dans Black Swan (2010) qui lui a valu un Oscar de la meilleure actrice.

Forcément, on pourrait penser que l'actrice doit tout à Luc Besson qui l'a fait tourner pour la première fois. Dans un sens, c'est le cas. Mais ce n'est pas forcément la collaboration que Natalie Portman définirait aujourd'hui comme la plus importante pour elle. C'est justement la question posée par Paul Mescal à l'actrice lors d'un échange Actors on Actors organisé par Variety.

Au cours de cet échange, l'acteur a demandé à Natalie Portman si un ou une cinéaste avait changé le cours de sa vie, que ce soit d'un point de vue créatif ou personnel. Et la comédienne n'a pas hésité à rendre hommage à Mike Nichols qui l'a dirigée dans Closer, entre adultes consentants (2004). Un drame romantique dans lequel deux couples se croisent, se lient et se déchirent. Natalie Portman y joue Alice, aux côtés de Julia Roberts, Jude Law et Clive Owen.

Natalie Portman - Closer ©Sony Pictures Releasing

L'impact de Mike Nichols sur son travail

Natalie Portman estime donc que Closer a été un vrai tournant dans sa carrière parce que Mike Nichols a été une personne importante pour elle, en tant que réalisateur, mais aussi d'un point de vue humain. Il a notamment eu une vraie influence sur son métier d'actrice, lui donnant des conseils, ou en lui fournissant un coach vocal notamment.

Il est le premier à m'avoir parlé de ma préparation. Il disait par exemple qu'on peut voir la différence entre l'ancienne génération et la nouvelle. Parce que les jeunes arrivent et s'attendent à ce que la magie opère. Alors que les anciens arrivent avec une vraie préparation. Ils font tout se travail en amont. Il m'a aussi dit que, pour faire ce que je fais, il était nécessaire que je prenne une heure dans ma journée à juste rester assise et regarder un mur pour reposer son cerveau.

Natalie Portman et Jude Law - Closer ©Sony Pictures Releasing

De précieux conseils pour la comédienne. Mais aussi pour la personne donc, puisque Natalie Portman raconte après que Mike Nichols lui donnait son avis sur les personnes avec qui elle devrait sortir.

Il a vraiment été un mentor. Je me suis rendu compte par la suite qu'il avait fait cela avec beaucoup de personnes. Et ça m'a fait comprendre, avec le temps, que c'était ce que je voulais faire également, apporter quelque chose aux jeunes.

Outre Closer, Mike Nichols a réalisé entre autres Le Lauréat (1967), Working Girl (1988) ou encore La Guerre selon Charlie Wilson (2007), son dernier film. Le cinéaste est décédé le 19 novembre 2014 à 83 ans.

L'intégralité de l'interview organisée par Variety est à découvrir ci-dessous :