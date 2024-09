Ce soir à la TV : avec 3 millions d'entrées et 4 César ce thriller haletant est un succès

En 2006, Guillaume Canet connaît un gros succès avec sa deuxième réalisation, "Ne le dis à personne", et décroche un César pour ce thriller haletant adapté du roman d'Harlan Coben. Le film est diffusé ce soir sur W9.

Ne le dis à personne : du roman au film

En 2006, Guillaume Canet met en scène son second long-métrage en tant que réalisateur après Mon idole, sorti en 2002. Pour sa deuxième incursion derrière la caméra, il adapte le roman d'Harlan Coben paru en 2001, Ne le dis à personne.

L'intrigue du film se concentre sur Alexandre Beck (incarné par François Cluzet), un pédiatre endeuillé par le meurtre brutal de sa femme Margot. Huit ans après ce tragique événement, Alexandre reçoit des indices troublants suggérant que Margot pourrait être en vie. Cette révélation déclenche une quête désespérée pour la vérité, plongeant Alexandre dans un monde de secrets et de dangers. Alors qu'il tente de démêler ce mystère, il se retrouve confronté à des forces obscures qui veulent à tout prix garder la vérité cachée.

Un gros succès

Ce thriller haletant a connu un joli succès en salles, puisqu'il est parvenu à attirer plus de trois millions de spectateurs en 2006, soit le dixième plus gros succès de cette année-là au box-office. Outre ce succès public, Ne le dis à personne a également remporté quatre César : meilleur acteur pour François Cluzet, meilleur réalisateur pour Guillaume Canet, meilleure musique pour -M- et meilleur montage pour Hervé de Luze.

Au moment de la sortie du film, l'auteur Harlan Coben avait confié ce qu'il pensait de l'adaptation qu'avait faite Guillaume Canet :

Guillaume Canet, contrairement à beaucoup de réalisateurs qui voulaient faire un bon gros thriller, a compris qu'il s'agissait vraiment d'une histoire d'amour s'articulant autour du personnage de François Cluzet, toujours aussi amoureux de sa femme malgré les années passées, et de cette possibilité, après avoir cru qu'elle était morte de pouvoir la retrouver.

C'est ce qui nous captive en tant que public. C'est ce qui m'attire en tant qu'écrivain. J'ai été vraiment enthousiasmé par le film.

Ce succès en salles de Ne le dis à personne a permis d'asseoir un peu plus Guillaume Canet dans les réalisateurs les plus bankables du cinéma français. Après la sortie, il a enchaîné avec Les Petits Mouchoirs en 2010, énorme succès encore, avec plus de cinq millions d'entrées. Il a ensuite réalisé cinq autres longs-métrages, dont le dernier volet d'Astérix et Obélix, sorti en 2023.