Neill Blomkamp (Elysium) a tourné un nouveau film de science-fiction en secret

Neill Blomkamp, absent des écrans depuis 5 ans, reviendra l'année prochaine avec un film de science-fiction qu'il a mis en scène cet été pendant la pandémie.

Neill Blomkamp : histoire d'un surdoué

Neill Blomkamp a connu des débuts de carrière en fanfare avec l'incroyable District 9. Quand le film sort en 2009, il n'a pourtant même pas encore 30 ans. Le long-métrage est un énorme coup de maître dans le monde de la science-fiction. Le sud-africain fait de son pays d'origine le théâtre d'une apparition d'extraterrestres pas comme les autres puisque ces derniers ne viennent pas pour prendre possession de la Terre mais y trouver refuge. Derniers survivants de leur planète, ils sont enfermés dans un camp alors que les gouvernements mondiaux tentent de se mettre d'accord sur quoi faire d'eux. Mais les aliens ne sont pas venus les mains vides puisqu'ils avaient avec eux un armement très puissant. Néanmoins, ce dernier est inutilisable par les humains puisqu'il ne se déclenche qu'avec le contact à de l'ADN extraterrestre.

District 9 © WingNut Films

On comprend très vite que le film de Blomkamp est bien plus politique que son enrobage de science-fiction le laisse présager. Remplacez les aliens par n'importe quels réfugiés de notre monde actuel et vous êtes face à un scénario qui n'a plus rien d'une fiction. En un seul long-métrage, le réalisateur montre qu'il a déjà les épaules pour se faire une place à Hollywood. C'est chose faite 4 ans plus tard avec un nouveau film de science-fiction, Elysium, au casting assez lourd avec Matt Damon, Jodie Foster, Sharlto Copley, et William Fichtner. Là encore, sous un univers dystopique où la fraction entre riches et pauvres est poussée à l’extrême, le film parle bien de notre société actuelle. Porté par ses têtes d'affiches, le film rapporte près de 300 millions de dollars dans le monde.

Mais le beau casting ne fait pas tout, comme il l'apprendra avec son film suivant, Chappie. Dev Patel, Hugh Jackman et Sigourney Weaver ne changeront rien au destin du long-métrage qui ne rapporte que 100 millions pour un budget de 50. Un premier coup dur pour Blomkamp à qui l'on confie pourtant les rennes du prochain Alien et d'un nouveau Robocop. Les projets lui sont finalement retirés. Il tente de se refaire en annonçant, fin 2019, Inferno avec Taylor Kitsch, un projet mis en pause depuis à cause de l'épidémie de Covid. Loin de lui faire baisser les bras, la pandémie a néanmoins réveillé sa créativité.

Into the wild version S.F.

Le talent de Neill Blomkamp nous manque et nous allons bientôt avoir la chance de pouvoir nous replonger dans son univers bien particulier. Selon Deadline, le réalisateur a en effet mis en scène cet été un film d'horreur surnaturel qu'il a tourné en secret. Il a posé sa caméra en Colombie-Britannique, la province canadienne la plus à l'ouest du pays. La région est réputée pour ses paysages sauvages, ce qui peut nous donner quelques indices sur ce que nous découvrirons à l'écran. Les étendues ont probablement facilité le tournage selon le respect des protocoles Covid.

Colombie-Britannique ©Pixabay

Loin des casting prestigieux de ses deux derniers films, Blomkamp filme ici des acteurs canadiens inconnus. Même si on ne connait pas les détails de l'histoire, la rumeur parle d'un long-métrage avec une lourde dose de science-fiction et d'effets-spéciaux. Le film est toutefois une petite production au budget modeste. Le fait qu'il n'y ait probablement pas de stars au générique a dû jouer fortement sur cet aspect économique.

Le long-métrage est en ce moment en post-production et sa sortie pourrait survenir dès le printemps 2021. Ce sera le premier film de Neill Blomkamp à atteindre les écrans de cinéma depuis 5 ans. Une éternité pour un réalisateur aussi talentueux.