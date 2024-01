Netflix : un nouveau film d'action arrive et ça s'annonce très brutal

Le film d'action brutal "Soixante minutes" arrive très bientôt sur Netflix et devrait faire sensation. Au programme : bagarres énervées, compte à rebours fatal et petit chat à récupérer pour un jeune champion de MMA.

Un violent contre-la-montre

Une nouveauté Netflix venue d'Allemagne sera à découvrir à partir du 19 janvier, et elle pourrait bien faire parler d'elle. En effet, Soixante minutes, nouveau film d'Oliver Kienle qui avait déjà réalisé Isi & Ossi pour Netflix en 2020, coche pas mal des cases du succès sur la plateforme de streaming. À savoir de la nouveauté, de l'énergie (beaucoup), de la bagarre (vraiment beaucoup) et du suspense.

Soixante minutes ©Netflix

Le synopsis est simple et va droit à l'essentiel : Devant assister coûte que coûte à l'anniversaire de sa fille à défaut d'en perdre la garde, Octvaio Bergmann, un jeune champion d'arts martiaux renonce à un match et se fait de sérieux ennemis.

Comme le dévoile la bande-annonce (en tête d'article) dans un style très 24 heures chrono, Octavio Bergmann (Emilio Sakraya) dispose d'une heure pour rejoindre sa fille. S'échappant de la salle au moment de monter sur le ring, il va donc devoir se défaire des criminels lancés à ses trousses et qui ont parié très cher sur son combat, tout en récupérant aussi son cadeau pour sa fille.

On ne peut s'empêcher, devant ces premières images, de penser à des films Netflix comme Balle perdue, Tyler Rake, ou encore Nouveaux riches, soit des films d'action - Nouveaux riches étant un film d'action déguisé en comédie romantique, et inversement - qui ont rencontré le succès sur la plateforme.

De la baston en temps réel ?

Comme Nassim Lyes d'ailleurs, star de Nouveaux riches, l'acteur principal Emilio Sakraya est un pratiquant d'arts martiaux et champion de karaté dans sa jeunesse. Par ailleurs musicien, il a tenu en 2023 le rôle principal du film de Fatih Akin Rheingold.

Soixante minutes ©Netflix

Soixante minutes devrait combiner son action avec un peu d'humour, pour une course contre-la-montre aux airs d'un Hyper Tension croisé avec 24 heures chrono et pourquoi pas un peu de John Wick - puisqu'il y a un adorable animal de compagnie au centre du scénario. Autour d'Emilio Sakraya, le casting est notamment composé de Paul Wollin, Dennis Mojen et Livia Matthes.

Avec une durée annoncée d'1h29, Soixante minutes n'a pas la durée de son titre et ne sera donc pas un film en pur temps réel. Mais peut-être que cette heure de folles poursuites et bastons, après l'exposition des personnages et de l'intrigue, et l'épilogue du film, sera elle bien montrée en 60 minutes ? À vérifier le 19 janvier 2024 sur Netflix.