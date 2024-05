Netflix: ce nouveau thriller d'action va faire un carton

Tout juste arrivé sur Netflix, le nouveau film "Adagio" avec Toni Servillo et Pierfrancesco Favino est un thriller criminel aussi sombre que violent et désespéré. Un film de gangsters de haut niveau dans une Rome sous tension, qui ne va laisser personne indifférent et devrait très vite s'installer en tête du Top 10 Films.

Nuit violente et tragique pour Adagio sur Netflix

C'est un des gros films de l'année pour Netflix. Présenté en compétition à la 80e Mostra de Venise, Adagio est sorti au cinéma en Italie en décembre 2023, avant donc d'arriver sur Netflix le 13 mai 2024 pour une diffusion internationale. Adagio est réalisé par Stefano Sollima, à qui l'on doit au cinéma notamment Suburra et Sicario 2. Sa nouvelle réalisation compte notamment deux immenses acteurs italiens à son casting : Toni Servillo et Pierfrancesco Favino.

Adagio raconte une histoire de vengeance et de rédemption sur 24 heures, dans une Rome touchée par des feux et des coupures d'électricité. Là, Manuel (Gianmarco Franchini), le fils de l'ancien gangster Daytona (Toni Servillo) se retrouve piégé par des policiers corrompus qui l'ont utilisé pour obtenir des images compromettantes d'un ministre. En fuite, Manuel va se tourner vers un ami de son père, Cammello, comme lui un ex-gangster. En phase terminale d'un cancer et d'abord réticent, Cammello (Pierfrancesco Favino) finit par accepter de l'aider. L'affrontement avec les flic corrompus va se révéler explosif et mortel.

Essayez Netflix 1 mois gratuit avec Canal+

La fin de la trilogie de Stefano Sollima

Dans ce nouveau film de Stefano Sollima, Pierfrancesco Favino est méconnaissable. Complètement chauve, rongé par la maladie, il va mener un dernier baroud d'honneur en mémoire de son ami Daytona et pour sauver Manuel. Ce n'est pas la première fois que l'acteur tourne avec le réalisateur, mais la troisième, après A.C.A.B.: All Cops Are Bastards en 2012 et Suburra en 2015. Adagio constitue ainsi la conclusion de cette trilogie informelle centrée sur la criminalité romaine.

Cammello (Pierfrancesco Favino) - Adagio ©Netflix

Si l'histoire est a priori celle de Manuel, Adagio raconte surtout celle de Daytona et Cammello, anciens gangsters retirés qui vont être contraints de retourner dans le monde de la criminalité. L'opportunité donc de voir Toni Servillo et Pierfrancesco Favino, deux acteurs charismatiques et figures de premier plan du cinéma italien moderne et contemporain, dans un même film policier particulièrement sombre et violent. Les deux acteurs avaient tourné ensemble dans Les Confessions en 2016.