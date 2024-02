Netflix : un des films les plus mal notés du cinéma français en tête du Top 10

Malgré des notes catastrophiques données par la presse et les spectateurs, unis dans leur détestation globale du film, "Alad'2" s'est hissé tout en haut du Top 10 Films de Netflix, et le film dont il est la suite n'est pas loin derrière...

Kev Adams au sommet du Top 10 Netflix

Ajouté le 14 février 2024 sur la plateforme Neftlix, le film Alad'2, suite du film Les Nouvelles Aventures d'Aladin, s'est immédiatement hissé au sommet du Top 10 Films, et Les Nouvelles Aventures d'Aladin, lui aussi ajouté au catalogue, est actuellement Top 3.

Après avoir libéré Bagdad de l’emprise de son terrible Vizir, Aladin s’ennuie au palais et ne s’est toujours pas décidé à demander en mariage la princesse. Mais un terrible dictateur, Shah Zaman, s’invite au Palais et annonce qu’il est venu prendre la ville et épouser la Princesse. Aladin n’a pas d’autre choix que de s’enfuir du Palais… Il va tenter de récupérer son ancien Génie et revenir en force pour libérer la ville et récupérer sa promise.

On compte au casting d'Alad'2 Kev Adams dans le rôle du héros et Vanessa Guide dans le rôle de sa "promise", mais aussi Jamel Debbouze en méchant, Eric Judor et Ramzy Bedia en génies, Gérard Depardieu, Isabelle Nanty, Bigflo et Oli, ou encore Frédéric Lopez dans son propre rôle.

Succès d'audience contre avis négatifs

Une performance sur Netflix qui peut avoir l'allure d'un pied-de-nez à la critique et aux spectateurs qui ont descendu le film à sa sortie (nous-mêmes n'avions pas été tendres) puisque, après avoir dépassé les 2,5 millions d'entrées au cinéma en 2018, c'est maintenant en streaming qu'Alad'2 attire une audience nombreuse.

En effet, c'est à la quasi unanimité qu'Alad'2 avait été très, très mal reçu. Sur Allociné, la note moyenne de spectateurs est de 1/5, pour 4195 notes données et 509 critiques écrites. Côté presse, la note est de 2,3/5 pour 15 critiques, dont 8 égales ou inférieures à 2/5.

Alad'2 ©Pathé

Sur Sens Critique, c'est encore la catastrophe pour Alad'2 avec la note de 2,3/10. Soit la même note que celle de Cineman de Yann Moix, d'Alone in the Dark d'Uwe Boll et de trois grosses dizaines de direct-to-video, quasi séries Z et téléfilms anonymes.

Pour atteindre la note de 1/5 Allociné, 247 critiques spectateurs parmi 509 écrites ont attribué à Alad'2 la note minimale de 0,5. On peut ainsi lire :

Plus mauvais film de l’année ! Une honte de sortir un navet pareil.. Aucune histoire, un humour de bac à sable, honnêtement c’est zéro.

Ou encore :