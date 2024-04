Netflix annule un des films de SF les plus attendus, ça fait grincer des dents

Netflix a pris une décision majeure en changeant son approche concernant les films qu’elle compte produire. Conséquence de cela, "Aurora", un long-métrage qui était particulièrement attendu, ne se concrétisera pas.

Kathryn Bigelow ne fera finalement pas Aurora

Kathryn Bigelow n’a plus réalisé de long-métrage depuis Detroit, sorti en 2017. Elle devait effectuer son retour avec Aurora, un film de science-fiction adapté du livre éponyme de David Koepp et dont l’intrigue se serait intéressée à une mère qui tente de protéger son fils au sein d’un monde apocalyptique. Mais la cinéaste ne concrétisera finalement pas ce projet.

The New York Times a décidé de consacrer un article au changement de stratégie récemment amorcé par Netflix. Parmi les conséquences de ce choix, on apprend que le géant du streaming a abandonné l’adaptation d’Aurora. Sept ans après Detroit, on ne sait donc toujours pas ce que fera Kathryn Bigelow pour son prochain projet.

Netflix change de tactique

Grâce à l’article de The New York Times, on apprend également que le virage amorcé par Netflix s’annonce important. La firme américaine a récemment nommé un nouveau patron à la tête de son secteur dédié aux films, Dan Lin. Or, sous la houlette de ce dernier, elle entend désormais proposer des longs-métrages « de meilleure qualité, moins chers et moins fréquents. » Et non plus des « blockbusters avec de gros talents comme The Gray Man et Red Notice. »

Désireux de ne plus dépenser autant, le géant du streaming ne devrait donc plus confier d’énormes budgets à certains réalisateurs en leur laissant la liberté de réaliser le film qu’ils souhaitent. En d’autres termes, si Martin Scorsese avait par exemple tenté de réaliser The Irishman maintenant, Netflix ne lui aurait sans doute pas donné le budget et la liberté créative pour le faire. Kathryn Bigelow est donc une autre « victime » de ce changement de stratégie.

La plateforme veut des films plus variés

À partir de maintenant, Netflix compte également diversifier son catalogue en proposant des films aux genres variés. L’idée est d’essayer de satisfaire les goûts de tous les abonnés de la plateforme. Le désir du public devrait donc passer avant la volonté des réalisateurs de concrétiser les projets qu’ils veulent.

Il est encore trop tôt pour mesurer totalement l’impact de ce changement. Mais, après l’abandon du projet Aurora, on devrait bientôt pouvoir observer d’autres conséquences de la décision de Netflix.