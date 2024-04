Bientôt sur Netflix : ce spectaculaire film d'action français a fait polémique lors de sa présentation à Cannes

Objet d'une intense polémique avant et lors de sa sortie dans les salles en août 2021, le polar d'action "Bac Nord" de Cédric Jimenez arrive très bientôt sur Netflix. Trois ans après sa présentation hors compétition au Festival de Cannes, on revient sur ce film spectaculaire et sa récupération politique par l'extrême-droite

Bac Nord, un film d'action polémique

Après un report occasionné par la pandémie de Covid-19 et le second confinement d'octobre 2020, c'est finalement au Festival de Cannes 2021 que le film Bac Nord de Cédric Jimenez, est présenté, hors compétition. Très ambitieux dans sa mise en scène, Bac Nord est un thriller policier qui suit le destin de trois flics, membres de la BAC Nord de Marseille. Ceux-là, Grégory (Gilles Lellouche), Yassine (Karim Leklou) et Antoine (François Civil) vont, sous la pression de l'institution policière qui a besoin de résultats, vont employer des méthodes illégales pour arriver à leurs fins. Obtenant les résultats désirés mais lâchés par leur hiérarchie, ils vont être arrêtés par l'IGPN et mis en examen notamment pour trafic de stupéfiants et racket.

Bac Nord ©Studiocanal

Après La French et HHhH, Cédric Jimenez retourne ainsi dans sa ville natale pour mettre en scène cette histoire, inspirée du célèbre scandale de 2012 dans lequel dix-huit membres de la BAC Nord de Marseille ont été poursuivis. Ultra-spectaculaire, Bac Nord est un film d'action réaliste et très nerveux comme on en voit peu dans le cinéma français, assumant pleinement ses influences américaines. Très attendu et a priori promis au succès, Bac Nord va cependant connaître un début de carrière très compliqué. En effet, lors de la conférence de presse suivant sa présentation à Cannes le 12 juillet 2021, l'intervention d'un journaliste irlandais et la réaction de l'équipe du film créent la polémique.

Un film "pro-Marine Le Pen" ?

Lors de cette conférence de presse, le journaliste irlandais de l'AFP Fiachra Gibbons est le premier à intervenir. Il déclare alors :

On est dans une année d’élection. Moi j’ai vu ça avec l’œil d’un étranger et je me dis : peut-être que je vais voter Le Pen après ça. (...) C'est une vision qu’on a toujours dans les médias français : les zones où on ne peut pas passer, les zones hors de la civilisation, les zones où il faut réimposer la loi française. Le film est super, mais il y a quand même un problème, là. On est dans une année d’élection. Et j’étais gêné. Vraiment gêné. Et je n’étais pas le seul.

Parce qu'il est ainsi le premier à intervenir, et qu'il pose d'emblée la question de la potentielle portée politique du film, le journaliste allume un feu en même temps qu'il désarçonne l'équipe du film. Gilles Lellouche rit d'abord des propos du journaliste, avant que Cédric Jimenez ne réfute l'idée que son film puisse dénoncer une certaine population ou attiser la colère. À sa suite, Gilles Lellouche insiste sur le fait qu'il s'agit avant tout d'une fiction, de cinéma, d'un "western urbain". Et, qu'à ce titre, "ce n'est pas la réalité".

Bien que l'intervention du journaliste n'ait pas été mal intentionnée, celui-ci répétant à plusieurs reprises combien il a trouvé Bac Nord "super", la mèche est néanmoins allumée et le film de Cédric Jimenez va ainsi être récupéré par plusieurs personnalités d'extrême-droite comme Marine Le Pen et Éric Zemmour pour servir leur idéologie.

Cédric Jimenez monte au créneau

Le 9 octobre 2021, un peu moins de deux mois après la sortie et le succès de Bac Nord dans les salles - il finira son exploitation avec plus de 2,2 millions de tickets vendus - Cédric Jimenez dénonce alors au micro de France Inter "une pure récupération politique". Et prend toutes ses distances avec les discours d'extrême-droite.

Moi je ne suis pas du tout d’accord avec eux, je ne veux pas être associé à eux. Ils ne représentent pas nos valeurs. Je ne veux pas que "Bac Nord" serve leur campagne pseudo sécuritaire (...) Éric Zemmour prend le mauvais exemple, il interprète le film d’une mauvaise façon. Il n'a que ça à dire ? C’est aberrant. Ce monsieur n’est pas sérieux. Ils utilisent ce film pour dire des choses affreuses, avec lesquelles je suis plus que pas d’accord. (...) Quand on est candidat à la présidence de la République, on ne prend pas un film comme exemple. Ce n’est pas sérieux, on présente un programme. Surtout en mettant sur le film des valeurs qu'il ne représente pas.

Bac Nord arrive sur la plateforme Netflix le 7 mai 2024.