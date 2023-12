Netflix : le 3e volet de cette saga d'action explosive est lancé !

Lancée avec succès en 2020 par Guillaume Pierret sur Netflix, la saga d'action "Balle perdue", portée par Alban Lenoir, va avoir un troisième opus en 2025, et son tournage vient de commencer !

Balle perdue, le 3e opus en production

Ce n'est pas une surprise, mais ça reste une excellente nouvelle ! Après deux premiers films qui ont rencontré le succès en France comme à l'étranger, et avec une histoire laissée en suspens, Lino et Julia ne pouvaient pas en rester là : le film Balle perdue 3 est en tournage !

Après Balle perdue en 2020 et Balle perdue 2 en 2022, le réalisateur Guillaume Pierret et son casting se sont remis au boulot pour, peut-être, apporter une conclusion à l'histoire de Lino, mécanicien de génie devenu super-flic de la brigade des stups et justicier des routes du Sud. Peut-être, parce que le succès de cette saga d'action pourrait aussi conduire à Netflix à prolonger l'aventure au-delà d'une trilogie... Mais on n'en est pas encore là, et pour le temps présent c'est sur le troisième volet que Netflix s'affaire.

Un tournage dans toute la France

Comme rapporté par Le Parisien, c'est le 11 décembre 2023 que le tournage de Balle perdue 3 a débuté, à Paris et en région parisienne. Un tournage qui s'annonce long et dans de multiples endroits. Guillaume Pierret a ainsi déclaré :

Nous tournons un peu partout, à Paris, beaucoup dans le Sud, dans l'Hérault bien sûr, et nous irons ailleurs, dans des zones pas encore déterminées, plus larges.

Lino (Alban Lenoir) - Balle perdue 2 ©Netflix

Il est prévu que le tournage se déplace en début d'année 2024 à Sète, là où tout a débuté pour Lino (Alban Lenoir) - comme pour Guillaume Pierret, originaire de la région - et se poursuivre ensuite tout au long de l'année. Une diffusion est annoncée sur Netflix pour début 2025.

Le casting historique de retour, avec des nouveaux

Reviennent au casting Alban Lenoir et Stéfi Celma, ainsi que Pascale Arbillot (Moss) et Nicolas Duvauchelle (Areski). Soit ceux qui ont survécu aux violentes péripéties de Balle perdue 2, et qui ont encore des affaires à régler avec, comme le montrait la fin du deuxième film, le retour d'Areski (Nicolas Duvauchelle). Celui-ci, responsable de la mort de Charasse et du frère de Lino dans Balle perdue, en était absent, avant de revenir dans ses toutes dernières secondes. Sans avoir pour le moment plus de détails, il apparaît plus que probable que Balle perdue 3 devrait ainsi se concentrer sur le face-à-face entre Lino et Areski...

Dans le deuxième film, Guillaume Pierret a étendu son intrigue avec une histoire impliquant la police dans une plus vaste affaire de corruption et offert à ses personnages une incursion en Espagne. Ce troisième film devrait encore élargir son champ d'action, et inviter des nouveaux personnages dans son histoire.