Netflix : impossible de ne pas pleurer devant ce drame inspiré de faits réels

Primé au Festival de Cannes en 2018, "Capharnaüm" est un des drames les plus émouvants de ces dernières années. Récemment arrivé sur Netflix, sa bouleversante émotion l'emmène dans les hauteurs du Top 10 Films.

Un film choc et un destin incroyable

En 2018, un jeune garçon des rues de Beyrouth, Zain al-Rafeea, âgé de 14 ans, émeut le monde du cinéma. En effet, il porte le film Capharnaüm de Nadine Labaki, drame social poignant et romanesque, qui s'inspire de sa vie extraordinairement précaire de jeune réfugié syrien dans les quartiers pauvres de la capitale libanaise. Le film a été récemment ajouté sur Netflix, et se place à ce jour en 5e position du Top 10 Films en France.

L'histoire de Capharnaüm, qui reste une fiction malgré son enlacement avec la réalité - le casting est essentiellement composé de non-professionnels et la réalisatrice s'inspire de faits réels -, est difficile.

Dans un quartier pauvre de Beyrouth, Zain vit entre sa famille à problème et de petits trafics dans les rues. Entouré de sept frères et sœurs, sans papiers d'identité, il pense avoir 12 ans. Lorsque l’une de ses sœurs de 11 ans, Sahar, est vendue à un marchand de fruits et légumes pour deux poulets, il quitte le domicile parental et trouve refuge chez Rahil une femme de ménage éthiopienne clandestine. Zain devient alors le baby-sitter de son fils d'un an, Yonas. Mais lorsqu'un jour Rahil ne revient pas du travail, il est obligé de se débrouiller seul avec le petit...

Primé au Festival de Cannes 2018

Récit d'un terrible abandon général, filmé comme un thriller, Capharnaüm marie à merveille les codes de la fiction à sa matière documentaire. La performance du jeune Zain al-Rafeea est éblouissante, et d'autant plus émouvante qu'il ne savait ni lire ni écrire lorsque le tournage du film a débuté.

Capharnaüm raconte l'histoire d'un enfant livré à lui-même, intelligent et débrouillard mais nourri d'une rage inextinguible contre les adultes, et particulièrement ses parents contre lesquels il porte plainte pour "l'avoir mis au monde". Dans sa relation aux autres, et avec le tout petit Yonas, dans un quartier de Beyrouth ravagé par la pauvreté, une déchirante exploration de la condition humaine se développe.

Célébré autant que critiqué pour la forme romanesque que prend ce film à la matière très réelle, Capharnaüm a été primé plusieurs fois au Festival de Cannes 2018 : Pris du Jury, Prix oecuménique et Prix de la citoyenneté.

Que devient Zain al-Rafeea ?

En 2018, la famille de Zain al-Rafeea obtient l'asile politique en Norvège, où elle s'installe. Pour la première fois de sa vie, à 14 ans, Zain al-Rafeea va alors à l'école, avec ses frères et soeurs. En 2021, il fait une courte apparition dans Les Éternels de Chloé Zhao. Et il est annoncé au casting principal de The Sand Castle, nouveau film de Nadine Labaki, actuellement en post-production.