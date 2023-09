Netflix : ce film de monstres a connu un succès fou en 2022 et la suite arrive enfin

Voir aussi

Après La Flamme, Leïla Bekhti et Jonathan Cohen se retrouvent pour un gros projet

Jonathan Cohen et Leïla Bekhti tiendront les rôles principaux du film "Ma mère, Dieu, et Sylvie Vartan", une coproduction inédite entre Gaumont, Egerie Productions et Prime Video. Après la collaboration hilarante des deux comédiens pour "La Flamme" et "Le Flambeau", ce projet réalisé par Ken Scott est l'occasion d'un premier long-métrage ensemble.