Netflix : ce film d'horreur classé n°1 est l'un des plus flippants de ces dernières années

Ce film d'horreur avec Ethan Hawke en tueur masqué sanguinaire se classe numéro 1 sur Netflix. C'est une réussite qui vaut le coup d'œil et elle est signée Scott Derrickson, un réalisateur bien connu des amateurs de genre.

Black Phone : un film d'horreur réussi signé Scott Derrickson

Si vous êtes friands de films d'horreur, alors le nom de Scott Derrickson doit forcément vous dire quelque chose. En effet, c'est à lui que l'on doit l'un des films les plus angoissants de l'histoire du cinéma (même la science le disait) : Sinister, sorti en 2012. Dix ans plus tard, après un détour chez Marvel pour mettre en scène Doctor Strange, le réalisateur (à qui l'on doit également L'Exorcisme d'Emily Rose) revient à l'horreur avec Black Phone.

Produit par Blumhouse, le film suit le calvaire d'un petit garçon de 13 ans, Finney Shaw, enlevé par un tueur sadique masqué, qui l'enferme dans un sous-sol insonorisé. Quand un téléphone accroché au mur, pourtant hors d’usage, se met à sonner, Finney va découvrir qu’il est en contact avec les voix des précédentes victimes de son ravisseur. Ils sont aussi morts que bien résolus à ce que leur triste sort ne devienne pas celui de Finney.

Black Phone (dispo sur Netflix) © Blumhouse

Dans le rôle du tueur masqué, on retrouve Ethan Hawke, plus flippant que jamais, dans un rôle à contre-emploi pour cet acteur.

Au box-office mondial, Black Phone a connu un très beau succès avec plus de 161 millions de dollars de recettes engrangées pour un budget estimé à 18 millions à peine (la recette Blumhouse).

Un projet personnel pour Scott Derrickson

Comme le jeune héros du film, Scott Derrickson a vécu dans le Colorado des années 1970, et a donc été durablement marqué par le passage du tueur en série Ted Bundy dans les environs. Une touche personnelle qui se ressent dans Black Phone, dont l'authenticité du cadre, est l'un des éléments les plus surprenants. À travers ce film d'horreur, le réalisateur parle en creux de l'adolescence, de la solitude, et des liens familiaux.

Le personnage du tueur sadique est relégué au second plan et ses motivations peuvent sembler floues pour les spectateurs. Il reste un monstre, qui ne dispose pas d'humanité, ce qui le rend d'autant plus effrayant. En ce sens, il rappelle Michael Myers de la saga Halloween. Le travail physique effectué par Ethan Hawke est impressionnant, tant il parvient à faire naître l'effroi simplement en restant assis sur une chaise.

Actuellement, Black Phone connaît un très grand succès sur Netflix en France, où le film ne quitte pas la première place des programmes les plus visionnés de la plateforme. Parfait pour les gens qui l'avaient raté au cinéma.