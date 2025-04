Netflix : ce film français est désormais le deuxième plus vu dans le monde

Sorti sur Netflix le 10 janvier 2025, "Ad Vitam" continue de grimper dans les classements. Le film d'action réalisé par Rodolphe Lauga vient de franchir un cap symbolique : il se classe désormais sixième dans le top des films non-anglophones les plus regardés de tous les temps sur la plateforme. Avec 61,8 millions de vues et plus de 100 millions d’heures visionnées, il s’impose comme la deuxième production française la mieux classée à l’échelle mondiale.

Un succès international pour un thriller français Porté par Guillaume Canet, Ad Vitam suit Franck Lazareff, un ancien membre du GIGN reconverti à une vie paisible jusqu’au jour où sa femme est enlevée par un groupe criminel. Contraint de reprendre du service pour la sauver, il se retrouve plongé dans une mission à haut risque, aidé par un ancien camarade. En quatre heures, il devra affronter son passé, manipulations et trahisons, dans une course effrénée contre le temps. La recette du film repose sur un rythme tendu, une mise en scène percutante et une efficacité narrative qui dépasse les frontières culturelles. Salué pour sa lisibilité et son sens du spectacle, Ad Vitam séduit autant par son efficacité que par son ancrage émotionnel. La France consolide sa présence dans le top mondial Avec cette sixième place, la France confirme son poids croissant dans le paysage du streaming mondial. Ad Vitam rejoint ainsi Sous la Seine, actuellement deuxième du classement, et AKA, huitième avec 60,9 millions de vues. Ce doublé français dans le top 10 témoigne de la capacité des productions hexagonales à rivaliser avec les blockbusters internationaux. Le classement reste dominé par le film catastrophe norvégien Troll (103 millions de vues), suivi de près par Sous la Seine (102,3 millions) et Le Cercle des Neiges (Society of the Snow), drame hispanophone inspiré de faits réels. La percée d’Ad Vitam s’inscrit dans une dynamique plus large, marquée par l’appétit croissant du public pour des récits d’action enracinés localement mais pensés pour un rayonnement global. En intégrant le cercle restreint des plus gros succès non-anglophones de Netflix, le film de Rodolphe Lauga confirme qu’une production française peut désormais viser les sommets, sans renier son identité.