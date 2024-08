Netflix : ce film interdit aux moins de 16 ans poserait problème aujourd'hui

Sorti il y a plus de 40 ans, le film américain "Le Lagon Bleu" disponible sur Netflix France déclencherait une polémique de nos jours en raison de la représentation de la sexualité des mineurs.

Le Lagon Bleu : un film polémique dispo sur Netflix France

Le film Le Lagon Bleu, réalisé par Randal Kleiser et sorti en 1981 est une adaptation du roman La Lagune Bleue d'Henry De Vere Stacpoole, inspiré de Paul et Virginie d'Henri Bernardin de Saint-Pierre.

À l'époque, le film a été un succès commercial, mais aujourd'hui, il serait impossible qu'un tel long-métrage voit le jour en raison de ses conditions de tournage très problématiques mettant en scène des mineurs.

L'intrigue même du film est sujet à controverse : elle tourne autour de deux cousins, Emmeline (Brooke Shields) et Richard (Christopher Atkins), qui s'échouent sur une île déserte, et se retrouvent livrés à eux-mêmes. Lorsqu'ils atteignent la puberté, ils sont physiquement attirés l'un par l'autre, et finissent par avoir des relations sexuelles, et avoir un enfant.

Brooke Shields n'avait que 14 ans au moment du tournage (alors que Christopher Atkins en avait 18). Bien que des doublures aient été utilisées pour certaines scènes de nudité, elle apparaît nue dans plusieurs scènes, lorsqu'elle est filmée de face. À l'époque, ses longs cheveux permettaient de cacher sa poitrine. D'autres mineurs, et même des bébés, apparaissent nus dans plusieurs scènes du film.

Le Lagon Bleu

Pour renforcer l'alchimie à l'écran des deux jeunes comédiens, les producteurs du film les avaient encouragés à développer une romance dans la vraie vie. Une situation qui serait inacceptable aujourd'hui. Brooke Shields s'était souvenue :

"Je me souviens m'être dit : 'Il faudrait que l'on fasse d'abord connaissance plutôt qu'essayer de nous faire tomber amoureux l'un de l'autre'. Je n'ai pas bien réagi au fait d'être forcée à ressentir des choses'. Je n'avais jamais embrassé personne à l'époque"

Le tournage a également été marqué par des incidents impliquant le traitement des animaux, et notamment des iguanes, ou encore des poissons, empalés vivants.

Un gros succès en France

À sa sortie au cinéma, Le Lagon Bleu connaît un beau succès commercial. Au box-office mondial, il récolte près de 59 millions de dollars, soit douze fois son budget de production, estimé à seulement 4.5 millions. En France, le film connaît par ailleurs une belle carrière, en attirant plus d'un million de spectateurs au cinéma, malgré des très mauvaises critiques.

En 1991, une suite voit le jour, Retour au Lagon Bleu, avec Milla Jovovich. Le film met en scène le fils d'Emmeline et Richard, qui, à son tour, se retrouve seul sur une île, en compagnie d'une jeune fille.