Netflix : ce nouveau film d'animation est la manière parfaite d'attendre Noël en famille

Netflix vient d'ajouter à son catalogue un nouveau film d'animation qui va plaire à toute la famille : "Ellian et le sortilège". Ça sent l'énorme succès à venir !

Ellian et le sortilège, le nouveau film d’animation de la coréalisatrice de Shrek

Netflix a décidé de proposer à ses abonnées un nouveau long-métrage d’animation : Ellian et le sortilège. Son histoire prend place au royaume magique de Lumbria. Il se concentre sur Ellian, une jeune fille descendante des monarques, qui se lance dans un dangereux périple afin de sauver sa famille et son royaume après que ses parents ont été transformés en monstres par un étrange sort.

Ellian et le sortilège est le nouveau long-métrage de Vicky Jenson. Cette dernière est principalement connue pour avoir coréalisé l’un des films d’animation les plus populaires de tous les temps : le cultissime Shrek. Elle a aussi tenu le rôle de coréalisatrice sur Gang de requins.

Un casting impressionnant

Afin de donner vie aux aventures d’Ellian et de ses amis, Vicky Jenson a pu s’appuyer sur un gros casting. Rachel Zegler a été choisie pour doubler la principale protagoniste du long-métrage. L’actrice n’est autre que l’interprète de María dans West Side Story et Lucy dans Hunger Games : La Ballade du serpent et de l’oiseau chanteur. Elle sera également à l’affiche du Blanche-Neige en live action l’année prochaine.

Pour Ellian et le sortilège, Rachel Zegler a donné la réplique à un duo de choix : Nicole Kidman et Javier Bardem. Les deux comédiens ont prêté leurs voix aux parents de la jeune fille au centre de l’histoire. John Lithgow a également décroché un rôle dans le film, tout comme Jenifer Lewis et Jordan Fisher.

Le long-métrage est désormais disponible

Ellian et le sortilège se présente aussi sous une forme originale, puisqu’il mélange les genres. En plus d’être un film d’animation, le long-métrage est une comédie musicale, dont le récit d’aventure comporte de nombreux éléments fantastiques.

Si vous souhaitez découvrir Ellian et le sortilège, vous pouvez désormais le faire en étant abonné à Netflix. Le long-métrage est arrivé ce vendredi 22 novembre sur la plateforme. On peut imaginer que, comme cela est souvent le cas, si le film réalise un gros score d’audience, il pourrait avoir une suite.