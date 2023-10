Netflix : ces deux films sortis en 1988 et 2011 entrent dans la légende

Découvrez pourquoi "Beetlejuice" de Tim Burton et "True Grit" des frères Coen sont entrés, pour toujours, dans la légende de Netflix. Et non, ça n'a rien à voir avec la plateforme de streaming.

Netflix : de la location de DVD au streaming

Netflix, aujourd'hui reconnu comme le leader mondial du streaming, n'a pas toujours été ce géant du numérique. À ses débuts, la société avait une approche bien différente de la distribution de contenu. Fondée en 1997 par Reed Hastings et Marc Randolph, l'entreprise a commencé comme un service de location de DVD par correspondance.

Les clients choisissaient les films ou séries qu'ils souhaitaient voir sur le site web, et les DVD étaient ensuite envoyés par la poste.

Une fois visionnés, les clients renvoyaient les DVD dans une enveloppe prépayée. Ce modèle d'affaires a permis à Netflix de se démarquer dans un marché dominé par les magasins de location de vidéos traditionnels.

En 1998, la marque au logo rouge a lancé son site de location et de vente de DVD, et en 1999, l'entreprise a introduit un modèle d'abonnement offrant des locations de DVD illimitées pour un prix mensuel fixe.

Ce modèle innovant a rapidement gagné en popularité, et Netflix est devenu un acteur majeur dans l'industrie de la location de films.

Beetlejuice et True Grit dans la légende

Cependant, avec l'évolution des technologies et des habitudes de consommation, Netflix a dû s'adapter. Le 29 septembre 2023, la société a marqué la fin d'une époque en envoyant son dernier DVD avant la fermeture de son service de location à domicile.

En 1998, le premier DVD que Netflix a expédié était une copie de Beetlejuice de Tim Burton sorti dix ans plus tôt. Le 29 septembre dernier, on apprend (via The Hollywood Reporter) que le dernier DVD envoyé par Netflix était une copie du film True Grit de 2011, réalisé par Joel et Ethan Coen.

Ce geste symbolique marque non seulement la fin du service de location de DVD de Netflix, mais aussi la transition complète de l'entreprise vers le numérique et le streaming qu'il domine depuis plus de 15 ans.

Pour rendre hommage à cette ère de location de DVD, Netflix a posté une vidéo intitulée Long Live the Red Envelope Era :