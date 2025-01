Netflix : cette star fait son grand retour dans ce nouveau film d'action, ça sent le carton !

Onze ans après son rôle dans Annie, Cameron Diaz est de retour dans "Back in Action". La comédie d’action dans laquelle l’actrice donne la réplique à Jamie Foxx est maintenant disponible.

Cameron Diaz is Back in Action !

Plus apparue dans un long-métrage depuis Annie, comédie musicale sortie en 2014, Cameron Diaz est enfin de retour ! L’actrice américaine retrouve Jamie Foxx, qui faisait lui aussi partie de la distribution d’Annie, pour un film au genre bien différent. Les deux stars portent ainsi le bien nommé Back in Action. Celui-ci est arrivé ce vendredi 17 janvier sur Netflix.

Dans Back in Action, Cameron Diaz et Jamie Foxx incarnent Emily et Matt, un couple parent de deux enfants. Ces derniers ignorent que leurs parents sont en fait d’anciens espions pour la CIA. Mais ils ne vont pas tarder à le découvrir lorsqu’une menace va forcer Emily et Matt à reprendre du service.

Une grosse distribution pour le long-métrage

Cameron Diaz et Jamie Foxx ne sont pas les seuls acteurs réputés à être à l’affiche de Back in Action. Andrew Scott, Glenn Close et Kyle Chandler y tiennent également un rôle. Le film adopte un ton léger pour raconter les péripéties vécues par Emily, Matt et leurs enfants. Il propose ainsi de nombreux moments de comédie.

Back in Action est justement le nouveau film de Seth Gordon. Or, ce dernier connait bien la comédie, puisqu’il a notamment réalisé Comment tuer son boss ? Il n’est pas non plus étranger au genre de l’action, ayant dirigé certains épisodes de la série The Night Agent. Seth Gordon a également co-scénarisé son nouveau film avec Brendan O’Brien.

D’autres films prévus avec Cameron Diaz

Ayant repris sa carrière d’actrice avec Back in Action, Cameron Diaz sera ensuite à l’affiche d’un autre long-métrage prévu pour une autre plateforme de streaming. On la verra aux côtés de Keanu Reeves et Jonah Hill dans le nouveau film de ce dernier, Outcome. Le long-métrage devrait sortir cette année sur Apple TV+, même si aucune date précise n’a été communiquée à l’heure actuelle.

Cameron Diaz sera aussi toujours la voix de Fiona dans Shrek 5. Toutefois, il faudra patienter un long moment avant de pouvoir découvrir le long-métrage, puisqu’il a récemment été repoussé. Il est désormais attendu dans les salles pour décembre 2026.