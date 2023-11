Netflix change totalement de stratégie pour ses films (et c'est une bonne nouvelle)

Dans un monde où le streaming vidéo est devenu synonyme de surabondance de contenus, Netflix, le géant du streaming, a décidé de prendre un virage audacieux. En effet, la marque au logo rouge va réduire le nombre de ses productions cinématographiques annuelles, et davantage se concentrer sur la qualité plutôt que sur la quantité. Une stratégie qui promet de transformer l'expérience cinématographique pour ses abonnés. Et c'est une excellente nouvelle.

Netflix prend un virage audacieux pour ses productions cinématographiques

Jusqu'à récemment, Netflix était connu pour son flux apparemment infini de films et de séries. Cependant, cette approche a souvent conduit à un dilemme pour les spectateurs : une abondance de choix, mais un manque de contenus véritablement captivants. Scott Stuber, à la tête de la division cinématographique de Netflix, a reconnu, dans une récente interview donnée à Variety, cette problématique et a déclaré que l'entreprise au logo rouge s'orientait un changement significatif.

La nouvelle stratégie de Netflix vise à produire entre 25 et 30 films par an, contre environ 50 auparavant. Cette décision n'est pas seulement une question de nombre, elle reflète également un engagement envers des productions de plus haute qualité. En se concentrant sur moins de projets, Netflix peut allouer plus de ressources, de temps et d'attention à chaque film, permettant une élaboration plus approfondie des scénarios, une meilleure sélection des castings et une production plus soignée.

Une programmation alléchante

Cette approche a déjà porté ses fruits, comme en témoigne la programmation automnale de Netflix (et de début d'année prochaine) avec notamment The Killer de David Fincher, Le Monde après nous de Sam Esmail, Maestro de Bradley Cooper, Rebel Moon de Zack Snyder ou encore Le Cercle des neiges de J.A. Bayona.

Ce changement est par ailleurs une réponse aux critiques selon lesquelles Netflix, malgré son succès, n'a pas produit de films ayant un impact culturel majeur comparable à ses succès télévisuels. En se concentrant sur des films de meilleure qualité, Netflix vise non seulement à captiver son public actuel, mais aussi à créer des œuvres qui résistent à l'épreuve du temps et qui marquent la culture populaire.

Le Cercle des Neiges © Netflix

En outre, cette stratégie pourrait avoir un impact positif sur l'industrie cinématographique dans son ensemble. Avec moins de productions, mais de meilleure qualité, Netflix peut contribuer à élever les standards de ce que les spectateurs attendent des films en streaming. Cela pourrait inciter d'autres plateformes de streaming à suivre le même chemin, conduisant à une amélioration globale de la qualité des films disponibles en ligne.