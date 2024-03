Netflix : cette comédie française surprenante fait un carton dans le monde

Sortie dans les salles françaises en février dernier, la comédie familiale "Chien et Chat" signée Reem Kherici avec Philippe Lacheau fait un carton inattendu sur Netflix dans le monde. Un beau succès pour ce film au budget conséquent.

Chien et Chat : une comédie familiale qui fait un carton sur Netflix

Sorti dans les salles françaises en février dernier, Chien et Chat est une comédie familiale signée Reem Kherici qui mélange prises de vues réelles et animation.

L'intrigue nous plonge au cœur d'une série d'aventures mettant en scène Monica (Reem Kherici), et son chat devenu célèbre sur les réseaux sociaux, Diva (doublée par Inès Reg). Leur tranquille existence bascule lorsqu'elles croisent la route de Jack, interprété par Franck Dubosc, un voleur maladroit dont le dernier coup d'éclat implique le vol d'un rubis extrêmement précieux. Par un incroyable hasard, ce rubis se retrouve dans l'estomac de Chichi, un chien errant au grand cœur (doublé par l'humoriste Artus), ce qui déclenche un enchaînement de situations rocambolesques.

La situation prend une tournure inattendue lorsque, suite à une série de quiproquos à l'aéroport, Diva et Chichi se retrouvent ensemble dans la soute d'un avion en partance pour une destination mystérieuse. Monica et Jack, bien que n'ayant rien en commun à première vue, se lancent dans une poursuite effrénée pour retrouver leurs compagnons à quatre pattes. Ce faisant, ils ignorent que Brandt, un policier zélé incarné par Philippe Lacheau, est à leurs trousses, bien déterminé à récupérer le précieux rubis.

Numéro 1 sur Netflix dans le monde

Chien et Chat est un projet de longue haleine pour Reem Kherici, qui a travaillé sur ce film pendant plus de sept ans. Doté d'un confortable budget de 20 millions d'euros (un record pour un film français réalisé par une femme), elle a en outre pu compter sur son comparse Philippe Lacheau pour l'épauler au scénario. En salles, le film a dépassé le million de spectateurs, mais c'est surtout son arrivée sur Netflix (qui est un des financiers) dans le monde qui a permis au long-métrage d'être un franc succès.

Ainsi, Chien et Chat s'est imposé à la première place du Top 10 des films non-anglophones les plus visionnés de Netflix dans le monde. Entre le 11 et le 24 mars, il a été visionné près de 11 millions de fois et s'est classé dans le Top 10 de plusieurs pays, notamment les États-Unis.

Ainsi, après la série Furies, qui s'est également hissée en tête du Top 10 des séries non-anglophones les plus visionnées sur Netflix dans le monde, c'est un autre projet made in France qui se démarque.

Il faut aussi noter la présence dans le Top 10 de la série documentaire consacrée à l'affaire Outreau qui est actuellement classée numéro 6 dans le monde (toujours pour les shows non-anglophones).