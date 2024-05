Netflix : ce film d'action français explosif avec Zoe Saldaña prend le Top 10 d'assaut

Sorti au cinéma en 2011, le thriller d'action explosif avec Zoe Saldaña "Colombiana" a été ajouté récemment au catalogue Netflix et s'est installé en haut du Top 10 Films. L'occasion de (re)voir un divertissement musclé et une jolie performance de l'actrice de la saga "Avatar".

Zoe Saldaña comme Jason Statham

L'actrice Zoe Saldaña est la star du moment. En plus de sa jolie performance dans Emilia Perez de Jacques Audiard, en lice pour la Palme d'or au Festival de Cannes 2024, elle se fait aussi remarquer sur Netflix, avec son film d'action Colombiana sur le podium du Top 10 Films. Ajouté au catalogue de la plateforme de streaming le 15 mai 2024, Colombiana, sorti en 2011 au cinéma dans un relatif anonymat, s'offre donc avec réussite une nouvelle vie en ligne.

Cataleya (Zoe Saldaña ) - Colombiana ©EuropaCorp

Essayez Netflix 1 mois gratuit avec Canal+

Réalisé par Olivier Megaton pour un budget de 40 millions de dollars, Colombiana est une production EuropaCorp, les studios de Luc Besson. Le film entretient donc une très forte communauté d'esprit et d'intention avec des sagas comme Le Transporteur et Taken, puisqu'on y retrouve la même équipe. À savoir Luc Besson et son fidèle collaborateur Robert Mark Kamen à l'écriture, et Olivier Megaton qui a notamment réalisé Le Transporteur 3, Taken 2 et Taken 3.

Ainsi, c'est dans le genre de l'action explosive que Colombiana raconte l'histoire suivante.

1992. Colombie. Cataleya, 9 ans, assiste au meurtre de ses parents. Echappant de justesse au massacre, elle se réfugie aux Etats-Unis, chez son oncle Emilio, un gangster… 15 ans plus tard, elle travaille pour lui comme tueuse à gages. Elle signe ses meurtres d’une orchidée dessinée sur le torse de ses victimes : un message à l’intention des assassins de ses parents. Car Cataleya est bien décidée à aller jusqu’au bout de sa vengeance… quitte à perdre tous ceux qu’elle aime.

La performance de Zoe Saldaña dans Colombiana remarquée

Au box-office mondial, Colombiana s'en tire à peine avec 63 millions de dollars de recettes mondiales. Sur le plan critique, la réception est mitigée, du fait notamment de son aspect stéréotypé et de la même patte artistique qu'appliquait alors Luc Besson à toutes ses productions d'action.

Mais la performance de Zoe Saldaña est bien accueillie dans Colombiana, le JDD trouvant notamment que "Zoe Saldaña réussit à donner un peu d'épaisseur à cette tueuse à gages". Côté américain, The Hollywood Reporter soulignait une mise en scène on ne peut plus convenue mais admettait :