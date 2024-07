Netflix : cette comédie avec Christian Clavier crée la surprise et se classe numéro 1

Une comédie avec Christian Clavier sortie au cinéma en 2017 s'empare de la première place du Top 10 sur Netflix France et passe devant le thriller mexicain "Non négociable" et le blockbuster d'animation "Super Mario Bros. le film"

Momo avec Christian Clavier prend la tête du top Netflix France

Le Top 10 de Netflix nous réserve toujours des surprises ! Après plusieurs jours passés à être dominé par le thriller mexicain Non négociable, le classement des films les plus visionnés de la plateforme vient de nouveau d'être chamboulé par l'arrivée de la comédie Momo, portée par Christian Clavier et Catherine Frot. À peine arrivé, le film sorti en 2017 au cinéma, a pris d'assaut la première place du podium. Le Top 3 est complété par Super Mario Bros. le film qui est toujours très populaire auprès des abonnés français.

Top Netflix France au 30 juillet 2024 © Netflix

L'histoire de Momo débute lorsque André (Christian Clavier) et Laurence Prioux (Catherine Frot), un couple bourgeois sans enfant, rentrent chez eux et découvrent avec stupéfaction qu'un homme sourd, Patrick (Sébastien Thiery), prétend être leur fils. Cette révélation bouleverse leur quotidien bien ordonné. Patrick, surnommé "Momo", affirme qu'il est le fruit d'une liaison passée d'André et qu'il a toujours su qu'il avait des parents quelque part.

S'ensuit une série de situations comiques et touchantes alors que le couple tente de s'adapter à cette nouvelle réalité. André et Laurence, chacun à leur manière, doivent faire face à leurs propres sentiments et préjugés tout en apprenant à connaître cet "étranger" qui bouleverse leur vie.

Qu'en pensent les spectateurs ?

Au cinéma, Momo, mis en scène par Sébastien Thiery et Vincent Lobelle (et basé sur la pièce de théâtre éponyme du premier) n'a pas connu un succès franc, avec 600 000 entrées, un score très en dessous des comédies phares portées par Christian Clavier.

Les mauvais avis spectateurs n'ont, en outre, pas permis au film de bénéficier d'un bouche-à-oreille favorable. Ainsi, chez nos confrères d'AlloCiné, le film a obtenu la note de 1,9/5, et le public a été très déçu de cette comédie avec Christian Clavier. On peut ainsi lire :

Je ne sais pas trop quoi penser de ce film... j'ai trouvé qu'il ne se passait plus grand chose dès que la situation était installée...

C'est vrai que Christian Clavier ne joue plus que le même rôle depuis plusieurs films déjà, celui d'un notable installé conservateur, ce qui ne lui va pas je pense. Il était meilleur dans des rôles un peu déjanté ou à contre-emploi.

Christian clavier fait du Christian clavier comme d'habitude, le film est très court 1h25, quelques gags qui font mouche ça fait sourire mais sans plus

Une comédie qui se veut loufoque et poétique. Mais qui se révèle sans plus de relief que cela. Sébastien Théry peut remercier Catherine Frot et Christian Clavier. Leur couple sauve le film de la cata absolue.