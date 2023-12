Netflix : cette comédie française controversée s'installe au sommet du Top 10

Controversé lors de sa sortie au cinéma pour son traitement caricatural et daté de l'homosexualité, "Épouse-moi mon pote" avait attiré les spectateurs en grand nombre dans les salles. Un succès que le film répète avec son arrivée récente sur Netflix, où il s'est installé en tête du Top 10 Films.

Épouse-moi mon pote cartonne sur Netflix

La Bande à Fifi, après ses débuts en 2005 dans Le Grand Journal, est devenue une machine à grand succès. Dans les 11 films produits à ce jour, ceux réalisés par Philippe Lacheau sont les plus performants au box-office français. Alibi.com 2 a ainsi établi un record avec 4,5 millions d'entrées, avec derrière lui Alibi.com et Babysitting 2 cumulant respectivement 3,6 et 3,2 millions d'entrées. Et en quatrième position, on trouve ensuite le premier film d'un autre membre de la bande, Épouse-moi mon pote réalisé par Tarek Boudali. Celui-ci a été ajouté au catalogue Netflix le 1er décembre, et il s'est tout de suite hissé à la première place du Top 10 Films France.

Alibi.com 2 ©Studiocanal

Épouse-moi mon pote descendu lors de sa sortie...

Les films de La Bande à Fifi n'ont jamais brillé par la finesse et la subtilité de leur humour. En effet, les différentes thématiques de société qui peuvent y être abordées le sont surtout comme prétexte à créer des situations comiques qui n'évitent pas les clichés et une certaine vulgarité. Sorti en 2017, Épouse-moi mon pote est un succès commercial avec 2,4 millions d'entrées, mais les critiques le reçoivent négativement, pointant son usage de stéréotypes homophobes, trouvant le film caricatural et paresseux, voire "vulgaire et laid" selon Le Monde.

Épouse-moi mon pote ©Studiocanal

L'histoire d'Épouse-moi mon pote est la suivante :

Yassine (Tarek Boudali), jeune étudiant marocain, vient à Paris faire ses études d’architecture avec un visa étudiant. Suite à un événement malencontreux, il rate son examen, perd son visa et se retrouve en France en situation irrégulière. Pour y remédier, il se marie avec son meilleur ami et voisin, Fred (Philippe Lacheau). Alors qu’il pense que tout est réglé, un inspecteur tenace se met sur leur dos pour vérifier qu’il ne s’agit pas d’un mariage blanc…

... et controversé

Plusieurs associations, dont Act Up et l'Association des journalistes LGBT, mettent en cause la responsabilité du réalisateur mais aussi celle des médias qui se seraient montrés complaisants lors de la promotion d'Épouse-moi mon pote. À l'occasion de sa sortie, l'humoriste Tristan Lopin avait ainsi sorti une vidéo pour dénoncer tous les clichés et les facilités paresseuses du film.

Si donc son humour repose sur des clichés et des blagues largement éculées et donc très datées sur l'homosexualité, Épouse-moi mon pote semble néanmoins avoir (re)trouvé son public, avec une première place dans le Top 10, devant Une affaire de détails et Family Switch.