Netflix : découvrez les nouveaux films et les nouvelles séries qui arrivent en mars

Découvrez toutes les nouveautés films et séries qui arrivent sur Netflix au mois de mars 2025. Un énorme film réalisé par les frères Russo avec Millie Bobby Brown et Chris Pratt pourrait créer l'événement, tout comme une série en plan-séquence et en temps réel.

Les nouveaux films à voir en mars sur Netflix

Dès le 1ᵉʳ mars, plusieurs films marquants débarquent sur la plateforme, notamment Bee Movie : Drôle d’abeille, le drame poignant Still Alice, le mythique Taxi Driver de Martin Scorsese et le film d’animation Les Croods. À noter également l’ajout du film policier Police et du biopic Frida.

Le 6 mars, c'est le récent drame La Tresse, adapté du best-seller éponyme, qui arrivera sur Netflix.

Les sorties s’enchaînent avec, le 7 mars, Plankton : Le film, consacré au célèbre personnage de Bob l’éponge. Puis, dès le 14 mars, place à l’un des événements du mois avec The Electric State, un film de science-fiction très attendu avec Millie Bobby Brown, Chris Pratt et réalisé par les frères Russo (Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame).

Le 16 mars, c’est au tour de sagas cultes de rejoindre Netflix avec Pitch Perfect 1, 2 et 3, ainsi que le légendaire Scarface et le thriller Us de Jordan Peele.

En fin de mois, d’autres ajouts notables viennent compléter le catalogue, notamment le film d'horreur français Vermines le 27 mars et le film Marvel Morbius et le drame Manchester by the Sea le 30 mars.

Tous les nouveautés films par dates d'ajout

American Pie Presents: Band Camp (01/03)

American Pie présente : No Limit ! (01/03)

Bee Movie : Drôle d'abeille (01/03)

Frieren (01/03)

Crazy Kung-Fu (01/03)

Overlord (01/03)

Overlord II (01/03)

Overlord III (01/03)

Overlord IV (01/03)

Romance in Style (01/03)

Sniper: Legacy (01/03)

Sniper: Ultimate Kill (01/03)

Still Alice (01/03)

Taxi Driver (01/03)

Baby Boss (01/03)

Les Croods (01/03)

Deux sœurs pour un roi (01/03)

Underworld : Blood Wars (01/03)

Frida (02/03)

Police (02/03)

Et si c'était vrai... (05/03)

Le Goût des autres (05/03)

Migration (06/03)

Le Plan B (06/03)

O'Brother (07/03)

Les Stagiaires (07/03)

Exquis (07/03)

Robin des Bois, prince des voleurs (08/03)

La tresse (08/03)

Ballerina (10/03)

L'Exorciste du Vatican (10/03)

Book Club: The Next Chapter (12/03)

Goliath (12/03)

Jours de tonnerre (13/03)

Winter Break (13/03)

Shaft (14/03)

The Electric State (14/03)

Orgueil & Préjugés (15/03)

Le Monde secret des Emojis (15/03)

Fatal (16/03)

Iris (16/03)

Pension Complète (16/03)

Pitch Perfect (16/03)

Pitch Perfect 2 (16/03)

Pitch Perfect 3 (16/03)

Scarface (16/03)

Ted (16/03)

Ted 2 (16/03)

Us (16/03)

Ad Astra (18/03)

The Big Short (18/03)

Le petit Spirou (19/03)

Au fin fond de la petite Sibérie (21/03)

Révélations (21/03)

Les Segpa (25/03)

Rupture Pour Tous (26/03)

Vermines (27/03)

Demain est un autre jour (28/03)

Manchester by the Sea (30/03)

Morbius (30/03)

Blue Story (31/03)

Le Collectionneur (31/03)

Les promesses du cœur (31/03)

Les nouveautés séries à voir en mars sur Netflix

Netflix frappe fort en mars avec l’arrivée de plusieurs séries très attendues, notamment du côté des fresques historiques et des drames captivants.

Dès le 1er mars, Yellowstone (saisons 1 à 4) débarque sur la plateforme. Créée par Taylor Sheridan, cette série phénomène portée par Kevin Costner suit la puissante famille Dutton, propriétaire du plus grand ranch des États-Unis, en proie à des conflits territoriaux avec des promoteurs, des politiciens et des communautés autochtones. Pour compléter cet univers, Netflix ajoute également 1883, son préquel qui explore les origines de la dynastie Dutton au XIXe siècle, à travers un périple éprouvant vers l’Ouest américain.

Le 5 mars, c’est un classique du cinéma qui s’offre une relecture en série : Le Guépard, adaptation du chef-d’œuvre de Luchino Visconti et du roman de Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Cette version revisitée promet de replonger les spectateurs dans l’Italie du XIXe siècle à travers les tourments d’une aristocratie en déclin.

Autre nouveauté intrigante, Adolescence (13 mars), une série en temps réel et en plan-séquence sur un adolescent accusé de meurtre. Ça pourrait bien être un grand succès.

Enfin, le 20 mars, place à La Résidence, un thriller politique qui s’annonce haletant. Cette série nous plonge dans les coulisses du pouvoir, où une conspiration menace de faire vaciller les hautes sphères. Attendue comme un des grands événements de la saison, elle devrait séduire les amateurs de drames complexes et d’intrigues de palais.

Toutes les nouveautés séries par dates d'ajout