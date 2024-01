Netflix : ce film français sorti en 2016 fait mieux que Rebel Moon

Tout récemment ajouté sur Netflix, la comédie "Demain tout commence", avec Omar Sy dans le rôle d'un homme qui se découvre père, a pris la première place du Top 10 France, devant le blockbuster SF de Zack Snyder.

Omar Sy a la cote sur Netflix

La comédie mélodramatique Demain tout commence, écrite et réalisée par Hugo Gélin et sortie au cinéma en 2016, a été ajoutée au catalogue Netflix le 1er janvier et s'est hissée directement en tête du Top 10 France. Une place qui était jusque-là occupée par Rebel Moon Partie 1 : Enfant du feu de Zack Snyder. C'est donc une performance remarquable pour ce film français, qui laisse donc dans son rétroviseur des blockbusters ambitieux comme le film de Zack Snyder, ou encore Monster Hunter, lui aussi récemment ajouté.

Demain tout commence ©TF1 Films Productions

Demain tout commence est porté par Omar Sy, Clémence Poésy et la jeune Gloria Colston, alors âgée de 12 ans.

Samuel (Omar Sy) vit sa vie sans attaches ni responsabilités, au bord de la mer sous le soleil du sud de la France, près des gens qu’il aime et avec qui il travaille sans trop se fatiguer. Jusqu’à ce qu’une de ses anciennes conquêtes (Clémence Poésy) lui laisse sur les bras un bébé de quelques mois, Gloria (Gloria Colston) : sa fille ! Incapable de s’occuper d’un bébé et bien décidé à rendre l’enfant à sa mère, Samuel se précipite à Londres pour tenter de la retrouver, sans succès. 8 ans plus tard, alors que Samuel et Gloria ont fait leur vie à Londres et sont devenus inséparables, la mère de Gloria revient dans leur vie pour récupérer sa fille…

Les raisons du succès

Demain tout commence peut compter sur son histoire touchante, celle d'un fêtard qui découvre avoir une petite fille et qui doit donc vite apprendre son nouveau rôle de père. À sa sortie dans les salles en 2016, le film avait cartonné, rassemblant plus de 3,2 millions de spectateurs en France. Une très belle performance, qui en fait le deuxième plus grand succès de l'année pour un film français, derrière Les Tuche 2 : Le Rêve américain et ses 4,6 millions d'entrées comptabilisées.

Demain tout commence ©TF1 Films Productions

Les années ont donc passé mais pas l'attractivité de Demain tout commence, qui semble donc profiter de sa bonne réputation pour convertir son succès en salles en succès sur Netflix.

Souvent drôle et émouvant, Demain tout commence a aussi un argument de poids : Omar Sy. En 2016, l'acteur est une star, cinq après Intouchables et ayant depuis fait son trou à Hollywood où il apparaît dans des superproductions. Idéal dans ce rôle, personnalité très populaire auprès d'un très large public, Omar Sy a conservé cette popularité et l'a même encore élargie en tenant le rôle-titre de Lupin, série au succès mondial qui a fait ses débuts sur Netflix en 2021.

Il y a donc à parier qu'Omar Sy, star de Netflix grâce à Lupin, y est pour beaucoup dans ce succès de Demain tout commence sur la plateforme.