Netflix : dernière chance pour rattraper cette comédie française au casting parfait

Le 9 février prochain, la comédie romantique "20 ans d'écart" réalisée par David Moreau avec Pierre Niney et Virginie Efira, quittera Netflix. Il ne vous reste donc plus qu'une petite semaine pour la rattraper si ça n'est pas déjà fait.

20 ans d'écart : Pierre Niney et Virginie Efira tombent amoureux

20 ans d'écart est une comédie romantique française mise en scène par David Moreau, et portée par Pierre Niney et Virginie Efira.

L'histoire tourne autour d'Alice Lantins (jouée par Virginie Efira), une rédactrice en chef ambitieuse et sérieuse d'un magazine de mode de 38 ans, qui aspire à devenir la prochaine rédactrice en chef du magazine Rebelle. Sa rencontre fortuite avec Balthazar (Pierre Niney), un jeune étudiant de 20 ans, change soudainement l'image stricte qu'elle projette. Pour booster sa carrière, Alice entame une fausse relation avec Balthazar, mais se retrouve bientôt face à un dilemme entre amour et ambition professionnelle.

Le gros point fort du film est évidemment la dynamique entre Pierre Niney et Virginie Efira, irrésistibles dans ce couple de cinéma que rien ne destinait à se rencontrer.

Les seconds rôles brillent également, et donnent lieu à des séquences particulièrement drôles, comme celle avec Blanche Gardin, qui incarne une photographe de mode antipathique au possible, et qui doit faire un shooting de Balthazar, venu dépanner Alice. On ne se lasse pas de la revoir :

Dernière chance pour rattraper le film sur Netflix

Au box-office, 20 ans d'écart avait connu un très beau parcours, avec près d'un million et demi d'entrées. En outre, c'est un film qui a été apprécié à la fois par le public, et par la critique (il a obtenu la note de 3,6/5 dans les deux cas chez nos confrères d'AlloCiné).

Sa disponibilité sur Netflix a permis à de nouveaux spectateurs de le découvrir (ou le redécouvrir) mais il quittera la plateforme ce mois-ci, le 9 février. Il ne vous reste donc plus qu'une petite semaine pour vous plonger dans cette romcom à la française, aussi drôle que touchante, avec un casting irrésistible.