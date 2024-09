Netflix : dernière chance pour revoir ce film ultra-culte et succès surprise des années 90

Film culte pour tous les enfants des années 90, la comédie familiale "Beethoven", surprenant succès lors de sa sortie dans les salles, quitte Netflix dans quelques jours. À (re)voir donc de toute urgence !

Le succès surprise de Beethoven

À sa sortie dans les salles de cinéma en 1992, Beethoven reçoit d'abord et essentiellement des critiques négatives. La comédie familiale réalisée par Brian Levant, avec comme personnage principal un magnifique Saint-Bernard recueilli par les enfants de la famille Newton et nommé Beethoven, ne plaît pas beaucoup à la presse spécialisée. Si celle-ci sauve les performances des protagonistes adultes Bonnie Hunt et Charles Grodin, et celle du chien, elle n'y voit qu'une histoire mal fagotée qui emprunte avec paresse autant à Maman, j'ai raté l'avion ! qu'à Chérie, j'ai rétréci les gosses. Et pourtant...

À la surprise générale, dont celle des studios Universal Pictures qui, n'y croyant pas beaucoup, lui avaient accordé un petit budget de moins de 20 millions de dollars, Beethoven rencontre un grand succès dans les salles nord-américaines et tout autour du monde, avec des recettes globales s'élevant à 147,2 millions de dollars. En France, l'histoire de ce chien et de cette famille qui vont se retrouver aux prises avec un vétérinaire très malveillant et ses hommes de main est aussi un succès, avec près de 2,5 millions de spectateurs, soit le 12e film le plus attractif de l'année 1992.

Une franchise épanouie sur le petit écran

Film devenu culte pour les enfants des années 90, et arme fatale des parents pour les mettre devant la télévision les soirs de fête, Beethoven n'a en effet pas l'ampleur cinématographique de la comédie de Noël avec Macaulay Culkin de 1990, ni les effets visuels de Chérie, j'ai rétréci les gosses. À bien des égards, tout en étant un long-métrage de cinéma, Beethoven a en réalité toutes les mesures et qualités d'un bon téléfilm, avec son enracinement dans un suburb aisé et son adresse au foyer familial. Ainsi, la "surprise" de son succès tient plutôt de l'anomalie d'une production qui serait sortie de son média "naturel".

Une suite y est immédiatement donnée, avec le casting du premier film reprenant ses personnages, et Beethoven 2 sort en 1993 avec un accueil comparable : reçu très mollement par la critique mais succès dans les salles. Un succès financier cependant plus court d'une grosse vingtaine de millions de dollars, ce qui en partie semble avoir calmé les ardeurs des producteurs et distributeurs de la franchise, qui ne donnent qu'un troisième film en 2000, cette fois-ci directement dans le circuit vidéo. Cinq autres films vont alors voir le jour dans ce circuit en 2001, 2003, 2008, 2011 et 2014.

Encore disponible sur Netflix pour quelques jours, Beethoven est à (re)voir pour un bon shoot de nostalgie et de comédie familiale divertissante avant son départ de la plateforme le 30 septembre 2024.