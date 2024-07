Netflix : dernière chance pour voir ce film bouleversant nommé 13 fois aux César

Il ne reste que quelques jours pour découvrir ou revoir sur Netflix un des plus beaux films de François Ozon : "Été 85". Une histoire d'amour et de mort renversante, au milieu des années 80 et sous le soleil d'un été normand. Un film qui a révélé de manière éclatante deux figures de la nouvelle génération d'acteurs, et qui malheureusement détient un triste record...

Un film parfait pour l'été

Le 31 juillet 2024, le film de François Ozon Été 85 sortira du catalogue des films Netflix. Sorti au cinéma en 2020, ce film a alors révélé au grand public les jeunes acteurs Félix Lefebvre et Benjamin Voisin, tous deux nommés au César du Meilleur espoir masculin en 2021. Adapté librement du roman La Danse du coucou d'Aidan Chambers, Été 85 est aussi nourri d'une matière autobiographique de son auteur.

L'été de ses 16 ans, lors d'une sortie en mer sur la côte normande, Alexis (Félix Lefebvre) est sauvé héroïquement du naufrage par David (Benjamin Voisin), 18 ans. Alexis vient de rencontrer l'ami de ses rêves. Et plus encore... Mais le rêve durera-t-il plus qu'un été ?

Un bonbon vintage

Pour cette tragique histoire d'amitié et d'amour, ainsi que bouleversant récit d'initiation à la sexualité et à l'âge adulte et chronique d'un deuil, François Ozon a choisi le cadre des années 80, sa musique, ses vêtements, ses voitures et motos. Avec un soin éblouissant, tout est reconstitué pour une précision et une authenticité exemplaires. Par ailleurs, Été 85 est tourné au format Super 16, donc en pellicule et avec un grain particulier. Ce qui donne au film une texture unique, et le rend comme sensible au toucher. Les peaux, les tissus, le soleil et le sel de la mer, les confiseries d'une fête foraine dont on capte presque l'odeur... Pour toute une génération, François Ozon parvient ainsi à raviver puissamment et avec une douce nostalgie le monde des années 80.

La bande originale, composée de titres iconiques de la période comme "In Between Days" de The Cure, "Toute Première fois" de Jeanne Mas ou encore "Sailing" de Rod Stewart, vient parfaire avec grâce cette reconstruction remarquable des années 80.

Un duo d'acteurs éblouissant

Il y a un avant/après Été 85 pour Félix Lefebvre et Benjamin Voisin. En effet, ils sont aujourd'hui parmi les plus demandés de la jeune génération. Et ils le doivent en bonne partie au film de François Ozon. Devant sa caméra, les deux acteurs se rencontrent, s'aiment et se déchirent avec une intensité renversante.

Été 85 ©Diaphana Distribution

Ils composent ensemble les deux faces d'une même jeunesse. Alexis est timide, réfléchit beaucoup et a du mal à se lâcher. Il vient d'un milieu populaire mais a de grandes aspirations. À l'inverse, David est confiant, sûr de lui et de son grand potentiel de séduction. Issu d'un milieu aisé, il fonce sur sa moto, séduit les filles comme les garçons et ne vit que pour le jour présent.

Leur rencontre dresse ainsi, au-delà de leur histoire particulière, une psychologie complète de l'âge post-adolescent.

13 nominations aux César... mais aucune statuette

Chaleureusement salué par la critique, Été 85 plaît aussi au public mais celui-ci ne se déplace pas en nombre dans les cinémas. La raison principale étant que, avec une sortie le 9 juillet 2020, le film tombe en plein Covid-19... Mais la critique professionnelle ainsi que l'Académie des César ne s'y trompent pas : François Ozon vient de livrer avec Été 85 un bouleversant et très réussi film-somme, reprenant ses thèmes les plus chers dans un magnifique conte d'été, doux-amer et solaire.

Il est ainsi nommé 13 fois à la cérémonie des César 2021. Mais, comme ce fut le cas pour Huit femmes qui en avait obtenu 12 en 2003, la malédiction frappe à nouveau et Été 85 repart les mains vides de la soirée. Il détient à ce jour le record du film le plus nommé sans avoir obtenu une seule récompense, record partagé avec Camille redouble de Noémie Lvovsky.