Netflix : dernière chance pour revoir le plus beau film de Gaspard Ulliel

En 2017, Gaspard Ulliel recevait le César du Meilleur acteur pour sa performance bouleversante dans "Juste la fin du monde". Peut-être le plus beau rôle de l'acteur, décédé en janvier 2022, à revoir de toute urgence avant que le film ne sorte du catalogue Netflix.

La grande adaptation de Xavier Dolan

Alors qu'il n'a que 27 ans, le cinéaste canadien Xavier Dolan réalise déjà son sixième long-métrage avec Juste la fin du monde. Il s'agit de l'adaptation de la pièce éponyme et très personnelle du grand dramaturge français Jean-Luc Lagarce, écrite en 1990. Présenté au Festival de Cannes 2016, il en repart avec le Grand prix et le Prix du jury oecuménique, puis en 2017 est distingué de trois César : Meilleure réalisation, Meilleur acteur pour Gaspard Ulliel et Meilleur montage.

Juste la fin du monde ©Diaphana Films

Juste la fin du monde raconte comment Louis (Gaspard Ulliel) retrouve sa mère Martine (Nathalie Baye), sa sœur Suzanne (Léa Seydoux, son frère Antoine (Vincent Cassel) et sa belle-sœur Catherine (Marion Cotillard), qu'il n'a pas vus depuis douze ans. Il veut leur annoncer qu'il est malade et que sa mort prochaine est inéluctable, mais son arrivée fait resurgir des souvenirs douloureux et de profondes tensions familiales...

C'est une chose d'aligner de tels talents dans un casting, c'en est une autre de les diriger et d'en tirer de grandes performances. Mais Xavier Dolan y parvient, puisque tous ses acteurs et actrices livrent chacun et chacune une très grande prestation. On pense à Vincent Cassel, autant terrifiant qu'émouvant dans son profond mal-être, à Léa Seydoux, parfaite dans sa fausse naïveté d'admirer et d'aimer un frère qu'elle n'a qu'à peine connu. À Marion Cotillard encore, aussi écrasée que lucide et seul membre de la famille à avoir compris pourquoi Louis est revenu... Et évidemment, à la performance déchirante de Gaspard Ulliel.

Le chef-d'oeuvre de Gaspard Ulliel

Louis est un écrivain célèbre, et il est malade du sida. Ayant quitté sans se retourner sa campagne pour monter à Paris et exercer son métier, il s'est éloigné géographiquement comme socialement et culturellement de sa famille, qui ne vit pas très bien l'image d'elle-même que Louis, malgré lui, renvoie. Pourtant celui-ci est aimant et aimable, gentil, et alors qu'il pourrait exploser de tristesse et de rage, c'est avec une infinie délicatesse et une terrible abnégation qu'il essaye de leur dire ce futur proche et tragique : il va mourir.

Juste la fin du monde ©Diaphana Films

Gaspard Ulliel, alors âgé de 32 ans, sublime ici l'intention de Jean-Luc Lagarce et de Xavier Dolan, à savoir transmettre l'indicible, jouer du regard et des silences, soit réaliser parfois une absence de jeu pour réussir à mettre en lumière un implicite. Juste la fin du monde a été écrit par Jean-Luc Lagarce, à un moment où il se savait mourant. Il a donc entrepris dans ses dernières années un travail sur la disparition et la famille, son amour et ses conflits, et sur le pouvoir de la parole.

Très grand film, notamment nourri par la performance unique de Gaspard Ulliel, Juste la fin du monde quitte le catalogue Netflix le 15 janvier 2024. Derniers jours donc pour le (re)découvrir.