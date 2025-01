Netflix : dernière chance pour rattraper cet excellent thriller au scénario machiavélique

"The Game", réalisé par David Fincher en 1997, est un thriller psychologique haletant qui quittera le catalogue Netflix le 15 janvier prochain. Ce film culte, porté par Michael Douglas et Sean Penn, plonge le spectateur dans une spirale de paranoïa et de mystère, jouant brillamment avec la frontière entre réalité et illusion.

Une intrigue captivante et machiavélique

L'histoire de The Game suit Nicholas Van Orton (Michael Douglas), un banquier d'affaires froid et solitaire, dont la vie bien rangée bascule lorsque son frère Conrad (Sean Penn) lui offre un cadeau d'anniversaire très particulier : une invitation à participer à un jeu mystérieux organisé par la société CRS.

D'abord sceptique, Nicholas accepte l'expérience, mais ce qui semblait être un simple divertissement devient rapidement incontrôlable. Sa vie est peu à peu envahie par d'étranges événements oppressants, jusqu'à ce qu'il doute de la réalité elle-même. Chaque choix, chaque interaction pourrait être une partie du jeu... ou un danger bien réel.

Réalisé par David Fincher, connu pour ses films à suspense tels que Seven et Fight Club, The Game se distingue par sa réalisation impeccable et son atmosphère angoissante. La mise en scène millimétrée et la photographie sombre renforcent l'impression d'étouffement et de paranoïa que ressent le protagoniste.

Le scénario, écrit par John Brancato et Michael Ferris, est construit comme un puzzle complexe, où chaque élément prend son sens au fil du récit. Les rebondissements incessants maintiennent la tension jusqu'au dénouement final, qui ne manque pas de surprendre.

Pourquoi il ne faut pas le manquer ?

Avec son ambiance oppressante et son scénario redoutablement bien ficelé, The Game est un modèle du thriller psychologique. Son exploration de la manipulation et de la perte de contrôle en fait un incontournable du genre.

Le film quittera Netflix ce 15 janvier 2025, et offre une dernière opportunité aux abonnés de (re)découvrir ce chef-d'œuvre. Si vous appréciez les intrigues complexes et les atmosphères anxiogènes, ne passez pas à côté avant son départ de la plateforme.