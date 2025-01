Netflix : dernière chance pour rattraper le deuxième plus gros succès de 2023

Après avoir conquis le box-office mondial, "Super Mario Bros. le film" s'apprête à quitter le catalogue Netflix le 4 février 2025. Ce succès colossal, devenu le deuxième plus grand succès mondial de 2023, a marqué par son hommage fidèle à l’univers du célèbre plombier de Nintendo.

Un film d’animation qui a marqué l’année 2023

Sorti en avril 2023, Super Mario Bros. le film, réalisé par Aaron Horvath et Michael Jelenic, est une adaptation animée du célèbre jeu vidéo de Nintendo. Il raconte l’histoire de Mario et Luigi, deux frères plombiers de Brooklyn, propulsés dans le Royaume Champignon après une mystérieuse découverte dans les égouts. Séparé de son frère, Mario se lance dans une aventure épique pour sauver Luigi et déjouer les plans du redoutable Bowser, bien décidé à conquérir le royaume et épouser la princesse Peach.

Le film a été salué pour son respect fidèle de l’univers Mario. Les clins d'œil aux jeux cultes, comme les références aux circuits de Mario Kart ou aux blocs mystères, sont nombreux, rendant hommage aux fans de la première heure tout en restant accessible à un public plus jeune.

Sur le plan technique, Super Mario Bros. le film brille par son animation colorée et détaillée, signée par le studio Illumination (Moi, Moche et Méchant). La bande-son, composée par Brian Tyler et inspirée des thèmes originaux de Koji Kondo, accentue la nostalgie et l’immersion dans cet univers iconique.

Un phénomène mondial et une dernière chance sur Netflix

Dès sa sortie, Super Mario Bros. le film a connu un succès phénoménal. Avec plus de 1,3 milliard de dollars de recettes mondiales, il est devenu le deuxième plus gros succès de 2023, juste derrière Barbie. En France, le film a réuni plus de 7 millions de spectateurs en salles, et est devenu le plus gros succès de 2023.

Après son triomphe au cinéma, Super Mario Bros. le film est arrivé sur Netflix en décembre 2024, rencontrant à nouveau un large succès, notamment auprès des familles et des nostalgiques du jeu vidéo. Cependant, la période d’exploitation sur la plateforme touche à sa fin : le film quittera définitivement Netflix le 4 février 2025, en raison des accords de distribution.

Ce retrait imminent marque donc la dernière opportunité pour les abonnés de découvrir (ou redécouvrir) cette aventure familiale haute en couleur, avant qu’elle ne devienne moins accessible. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs de films d’animation et de culture pop.