Netflix : dernière chance pour (re)voir ce film de vampires avec Josh Hartnett

Ce film d'horreur, qui met en scène des vampires particulièrement agiles et puissants dans une très longue nuit, va quitter la plateforme Netflix le 18 octobre. Dernière chance donc pour le (re)voir.

Un film de vampires très énervés

Sorti en 2007 au cinéma, 30 jours de nuit de David Slade dispose d'un casting séduisant et une bonne idée. On y trouve en effet, entre autres, des talents comme Josh Hartnett, Melissa George, Danny Huston et Ben Foster. Tout commence en Alaska, dans la petite ville de Barrow. Celle-ci et ses habitants s'apprêtent, comme chaque année, à passer un mois sans soleil. Un "Étranger" - c'est son nom -, débarque alors d'un navire et sabote les moyens de communication de la ville avec l'extérieur. Le soir, des créatures assoiffés de sang, des vampires très vifs et dotés d'une grande force physique, mettent Barrow à sac et massacre sa population.

Le shérif de la ville, Eben Oleson (Josh Hartnett), sa femme Stella (Melissa George) et le frère de celle-ci, Jake (Mark Rendall), se réfugient dans le grenier d'une maison. Deux semaines plus tard, profitant d'un jour où le temps est "laiteux", avec donc un ciel lumineux, ils sortent enfin de leur refuge...

Petit film devenu culte

Produit par Sam Raimi et Robert Tapert, 30 jours de nuit réussit son pari. Tourné avec un budget de 30 millions de dollars, il en rapporte 75,5 millions en recettes au box-office mondial. Les critiques du film sont mitigées, mais il lui est reconnu, malgré quelques incohérences de scénario, une production soignée et un casting plutôt inspiré.

30 jours de nuit ©Netflix

Adapté du comic book du même nom, le film de David Slade s'est attiré une petite controverse au moment de son casting. En effet, dans la bande dessinée, Eben Oleson s'appelle en réalité Eben Olemaun et est Inuit. Ça n'a pas empêché le film de connaître le succès une fois sorti en DVD, avec plus de 25 millions de dollars récoltés sur les ventes. Il est par ailleurs à l'origine d'une franchise comprenant deux mini-séries, Blood Trails en 2007 et Dust to Dust en 2008. Un autre film, suite de 30 jours de nuit et intitulé 30 jours de nuit : Jours sombres, sort en 2010.

Le film sort du catalogue Netflix le 18 octobre, dernière chance donc de le (re)voir sur la plateforme.