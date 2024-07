Netflix : dernière chance pour voir ce film ultra ambitieux avec Pierre Niney

Le 1er août il sera trop tard ! Direction Netflix France pour (re)découvrir le film français "L'Odyssée" aux images sublimes porté par Pierre Niney et Lambert Wilson. Le long-métrage est disponible sur la plateforme jusqu'au 31 juillet.

L'Odyssée : un biopic prenant avec Pierre Niney

En 2016, Jérôme Salle nous a offert L'Odyssée, un biopic captivant au budget conséquent de 30 millions d'euros, qui traverse plusieurs décennies pour plonger dans la vie fascinante de Jacques-Yves Cousteau (Lambert Wilson). Le film ne se contente pas de narrer les exploits marins de Cousteau, il nous invite également à découvrir l'homme derrière le masque de plongée.

Le long-métrage, dans lequel Pierre Niney joue le rôle de Philippe Cousteau, le fils du célèbre explorateur, s'attache à mettre en lumière la passion insatiable de Jacques-Yves Cousteau pour les océans. Cousteau, véritable pionnier de la plongée sous-marine et de la conservation marine, y est dépeint comme un innovateur infatigable, déterminé à révéler les secrets des profondeurs marines au grand public.

Jérôme Salle explore les réalisations marquantes de Cousteau, comme la conception de la Calypso, son fameux navire-laboratoire, et ses contributions révolutionnaires à la plongée sous-marine. Mais le film ne s'arrête pas aux succès professionnels de Cousteau. Il plonge également dans sa vie personnelle, souvent tumultueuse, en mettant en lumière ses relations complexes, notamment avec son fils Philippe, lui-même explorateur, mais en proie à de nombreux tourments.

Des images époustouflantes

La véritable force de L'Odyssée réside dans son approche visuelle. La réalisation immersive de Salle et la magnifique photographie du film nous transportent dans les profondeurs océaniques chères à la famille Cousteau. En parcourant diverses époques et en observant la diversité de la faune marine, le film souligne également la fragilité des écosystèmes marins, un message d'autant plus poignant à l'ère actuelle de crises environnementales. Les scènes ont été tournées dans des lieux variés à travers le monde, y compris l'Afrique du Sud, la Croatie et l'Antarctique, offrant ainsi un panorama visuel époustouflant.

Pour se préparer à son rôle de Philippe Cousteau, Pierre Niney a dû apprendre la plongée sous-marine et suivre un entraînement intensif avec des professionnels. L'acteur a vécu des expériences uniques pendant le tournage, notamment en nageant aux côtés de baleines en Afrique du Sud et en affrontant sa peur des requins. Pour une scène mémorable, Niney a dû plonger parmi des requins-tigres et des requins citrons, une épreuve qui l'a contraint à surmonter sa phobie de ces créatures marines.

L'Odyssée est à (re)découvrir sur Netflix jusqu'au 31 juillet.