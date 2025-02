Netflix : dernière chance pour voir le film catastrophe le plus réaliste des 20 dernières années

Avec ses scènes de destruction spectaculaires et son message écologique glaçant, le blockbuster catastrophe "Le Jour d'après" signé Roland Emmerich s’apprête à quitter Netflix France le 8 mars prochain. L’occasion de redécouvrir l’un des films les plus marquants du genre, qui avait fait sensation à sa sortie en 2004.

Un film catastrophe à la fois spectaculaire et terrifiant

Sorti en 2004, Le Jour d’après (The Day After Tomorrow) s’inscrit comme une référence incontournable du cinéma catastrophe. Réalisé par Roland Emmerich, maître du genre avec des films comme Independence Day ou 2012, le film imagine un scénario glaçant : un dérèglement climatique brutal qui plonge la Terre dans un nouvel âge de glace.

L’histoire suit Jack Hall, un climatologue interprété par Dennis Quaid, qui voit ses pires prédictions se réaliser. Tandis que des tornades ravagent Los Angeles et qu’un tsunami géant engloutit New York, la planète bascule dans le chaos. Au cœur de cette apocalypse climatique, son fils Sam (Jake Gyllenhaal) se retrouve piégé à Manhattan, contraint de survivre avec un petit groupe de rescapés alors que les températures chutent à des niveaux mortels.

Si Roland Emmerich est connu pour son goût du spectaculaire, Le Jour d’après adopte une approche plus sombre et réaliste que ses autres films catastrophe. Bien avant que les débats sur le réchauffement climatique ne soient aussi médiatisés qu’aujourd’hui, le film alertait déjà sur les conséquences potentielles d’une crise climatique majeure. Avec son ton sérieux et ses images glaçantes, il a marqué toute une génération de spectateurs.

Un succès colossal qui a redéfini le genre

À sa sortie, Le Jour d’après a été un véritable phénomène mondial. Avec un budget de 125 millions de dollars, il a récolté près de 550 millions au box-office, devenant le troisième plus grand succès de la carrière de Roland Emmerich.

Mais au-delà de son succès commercial, le film a surtout laissé une empreinte durable dans la culture populaire. Certaines scènes sont devenues cultes, notamment l’immense vague submergeant New York, ou encore les survivants cherchant à se réchauffer dans une bibliothèque figée sous des mètres de neige.

Sa popularité ne faiblit pas avec le temps. Aujourd’hui encore, il est régulièrement cité parmi les films catastrophe les plus marquants, notamment pour son mélange d’action, de tension et de message écologique avant-gardiste.

Avec son départ de Netflix France le 8 mars, c’est la dernière occasion de revoir ce blockbuster spectaculaire et anxiogène, qui n’a rien perdu de son impact 20 ans après sa sortie.