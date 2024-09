Netflix : dernière chance pour voir un des films les plus appréciés, inédit au cinéma

Les 12 Orphelins (12 Mighty Orphans), inspiré d'une histoire vraie, quittera Netflix France le 30 septembre. Il raconte l'incroyable parcours d'une équipe de football composée de jeunes orphelins, dirigée par l'entraîneur Rusty Russell, qui a transformé leurs vies durant la Grande Dépression. Il fait partie des films les plus aimés sur la plateforme.

Les 12 Orphelins : dernière chance pour voir le film sur Netflix

Le 30 septembre prochain, Les 12 Orphelins (12 Mighty Orphans) quittera le catalogue de Netflix France. Ce film, qui n’a jamais été projeté dans les salles de cinéma françaises, a conquis le public sur la plateforme de streaming. Il fait en effet partie des films les plus aimés par les abonnés. À travers un récit inspirant de résilience, de sport et de dépassement de soi, Les 12 Orphelins retrace le parcours héroïque d'une équipe de football américain composée de jeunes orphelins durant la Grande Dépression.

Une histoire vraie qui a marqué les États-Unis

Les 12 Orphelins s'inspire de la véritable histoire de l'équipe de football du Fort Worth Masonic Home, une école pour garçons orphelins située au Texas. Dans les années 1930, au cœur de la Grande Dépression, ces enfants, souvent marginalisés et dépourvus de tout espoir, parviennent à changer leur destin grâce à un homme : Rusty Russell (incarné dans le film par Luke Wilson).

Ce dernier, ancien joueur de football et vétéran de la Première Guerre mondiale, décide de se consacrer à ces jeunes garçons en devenant leur entraîneur. Conscient des difficultés qu'ils traversent, il fait preuve d'une détermination sans faille pour leur apprendre non seulement à jouer au football, mais aussi à croire en eux-mêmes. Ce qui rend l’histoire encore plus impressionnante, c’est que Russell lui-même a renoncé à un poste prestigieux dans un lycée élitiste pour venir en aide à ces jeunes laissés-pour-compte.

Sous sa direction, les orphelins forment une équipe improbable, avec des moyens très limités, mais une volonté de fer. Contre toute attente, ils réussissent à atteindre un niveau national, affrontant des équipes mieux équipées et beaucoup plus expérimentées. L’équipe des "12 Mighty Orphans" devient un symbole d’espoir et de résilience pour l’Amérique dévastée par la crise économique. Leur histoire inspire des milliers de personnes et illustre la puissance du sport comme outil de transformation sociale.

Un hommage à des héros méconnus

Le film, réalisé par Ty Roberts, se concentre sur la manière dont Russell a non seulement transformé cette équipe de jeunes orphelins en une équipe compétitive, mais a aussi marqué leurs vies à jamais. Avec l’aide de Doc Hall, le médecin de l’école (interprété par Martin Sheen), Rusty Russell encourage ces jeunes à surmonter leurs traumatismes, à croire en leurs capacités et à se battre pour un avenir meilleur.

Le film met également en lumière les conditions difficiles auxquelles ces enfants étaient confrontés, vivant dans un établissement où les ressources étaient rares et où le football était bien plus qu'un simple jeu : c'était une échappatoire, et une opportunité de rédemption.