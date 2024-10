Netflix : dernière chance pour voir ce film avec l'un des meilleurs twists de l'histoire

Le 14 novembre sera le dernier jour pour (re)voir le film d'horreur "Les Autres" avec Nicole Kidman sur Netflix. L'occasion de (re)découvrir un des meilleurs twists de l'histoire du cinéma, au même titre que "Sixième Sens".

Les Autres quitte bientôt Netflix France

Le film Les Autres, réalisé par Alejandro Amenábar et sorti en 2001, s'apprête à quitter Netflix France le 14 novembre prochain. Pour les amateurs de suspense et de frissons, c'est une occasion à ne pas manquer pour (re)découvrir cette œuvre qui est souvent citée parmi les meilleures du genre.

Les Autres se déroule dans l'immédiat après-guerre, en 1945, et suit Grace Stewart, interprétée par Nicole Kidman, qui vit dans un manoir isolé sur l'île de Jersey avec ses deux enfants, Anne et Nicolas. En raison d'une maladie rare, les enfants ne peuvent être exposés à la lumière du soleil, ce qui les contraint à vivre dans une obscurité quasi permanente. Lorsque Grace engage trois employés pour les aider dans leur quotidien, des événements étranges commencent à se produire dans la maison. Les apparitions mystérieuses, des bruits inexpliqués et l'atmosphère pesante augmentent la tension, alors que Grace lutte pour protéger ses enfants d'une menace qu'elle ne comprend pas.

Le film est renommé pour son atmosphère inquiétante, sa mise en scène soignée et ses performances convaincantes, notamment celle de Nicole Kidman, qui livre une prestation empreinte de subtilité et de force. Mais ce qui le rend vraiment mémorable, c'est son twist final, qui réinvente complètement la perception du récit et laisse le spectateur stupéfait.

Un twist de fin mémorable

En effet, la révélation clé est que Grace et ses enfants sont morts depuis longtemps, victimes d’un drame tragique survenu dans leur maison et qu'ils sont en réalité "les autres" depuis le début et que les événements étranges dont ils sont témoins découlent de la séance de spiritisme qui se déroule dans la maison.

La tension s’accroît lorsque Grace comprend qu'elle a été la source de leur propre malheur, ayant tué ses enfants dans un moment de folie avant de se donner la mort.

Ce twist, magistralement orchestré par le réalisateur Alejandro Amenábar, change complètement la perspective du film. Les indices disséminés tout au long de l’histoire prennent alors tout leur sens. Par exemple, les comportements des enfants et les interactions avec les domestiques prennent une dimension supplémentaire à la lumière de cette nouvelle vérité. Les subtils détails, comme le fait que les enfants ne peuvent supporter la lumière du jour, symbolisent leur incapacité à affronter la réalité de leur situation (la mort), un thème central du film.

Amenábar a déclaré avoir conçu le film en partant de ce twist, et a ensuite construit l'histoire autour de ce moment révélateur.

Le twist de Les Autres a été salué par la critique et reste l'un des plus emblématiques de l'histoire du cinéma. En révélant la véritable nature des événements qui se déroulent dans le manoir, Amenábar force le public à reconsidérer tout ce qu'il a vu jusqu'alors. Ce retournement de situation a contribué à faire du film un classique du genre, souvent comparé à d'autres œuvres à fort impact comme Sixième Sens.