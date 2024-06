Ce drame poignant basé sur une histoire vraie est un des meilleurs films de Will Smith et il quitte Netflix dans quelques jours

C'est un des meilleurs films de Will Smith et il sera bientôt retiré de Netflix France. Vous n'avez que jusqu'au 30 juin pour rattraper "À la recherche du bonheur", basé sur une poignante histoire vraie.

À la recherche du bonheur : un des films les plus appréciés de Will Smith

Sorti en France en janvier 2007, le film À la recherche du bonheur est un drame poignant basé sur des faits réels porté par Will Smith et son fils, Jaden Smith, dans son premier rôle.

L'intrigue suit Chris Gardner (Will Smith), un représentant de commerce, qui peine à joindre les deux bouts. Malgré ses efforts pour subvenir aux besoins de sa famille, sa compagne ne supporte plus leur situation précaire et finit par le quitter, lui laissant la garde de leur fils de cinq ans, Christopher. Chris, désormais seul responsable de son fils, lutte pour trouver un emploi stable.

Il décroche finalement un stage non rémunéré dans une prestigieuse société de courtage. Bien que ce stage ne lui rapporte pas d'argent, il s'y consacre entièrement, déterminé à réussir. Incapable de payer le loyer, Chris se retrouve sans abri avec son fils. Ils passent leurs nuits dans des refuges pour sans-abri ou des gares, cherchant chaque jour un endroit où dormir. Malgré les défis, Chris puise sa force dans l'amour et la confiance de son fils pour surmonter les obstacles et continuer à avancer.

Le scénario, écrit par Steven Conrad, est adapté des mémoires de Chris Gardner publiées en 2006. La performance de Will Smith a été largement saluée, lui valant une nomination à l'Oscar du meilleur acteur.

À la recherche du bonheur a été un succès commercial significatif. Le film a rapporté environ 307 millions de dollars dans le monde entier, contre un budget de production estimé à 55 millions de dollars.

Derniers jours sur Netflix

À la recherche du bonheur est un des films de Will Smith les plus appréciés du public, comme en témoigne sa note de 4/5 chez nos confrères d'AlloCiné. Sur Netflix France aussi, il s'agit d'un des films les plus appréciés des abonnés. Mais après plusieurs années de présence sur la plateforme, il sera retiré le 1ᵉʳ juillet prochain. Vous avez donc jusqu'au 30 juin pour vous plonger dans cette histoire poignante, basée sur l'histoire vraie de Chris Gardner, un symbole de résilience et de courage.